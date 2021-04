Se siamo stufi della disposizione dei mobili della nostra casa dobbiamo sapere che non sempre è necessario cambiare tutti i mobili o tinteggiare per rinnovare l’arredamento di casa nostra. Spesso è sufficiente cambiare dei piccoli particolari per dare a casa nostra un’aria completamente nuova. Per farlo dobbiamo seguire le opinioni degli esperti di design, che sanno come valorizzare anche le case più semplici.

Oggi vedremo in che modo questo semplice oggetto può rivoluzionare l’arredamento di casa nostra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un tavolino che non è solo un tavolino

L’arredamento delle nostre case rappresenta del nostro carattere e della nostra personalità. Una casa minimalista e con pochi colori solitamente denota personalità ordinate e metodiche, mentre una casa dai colori sgargianti e piena di soprammobili denota un animo irrequieto con tratti artistici.

Esiste un oggetto che può cambiare notevolmente l’aspetto delle nostre case, secondo numerosi interior designers.

Stiamo parlando di uno speciale tavolino, il coffee table. Questo tavolo è di dimensioni ristrette rispetto a un tavolo normale e ha le zampe molto più basse. Solitamente è in legno e di forma quadrata o rettangolare e si posiziona al centro della stanza.

Solitamente può essere utilizzato per servire il caffè, il tè, oppure per esporre in bella vista libri d’arte ed oggetti preziosi.

Ecco come questo semplice oggetto può rivoluzionare l’arredamento di casa nostra

Il coffee table è un oggetto di stile sempre più di tendenza proprio per la sua versatilità:

possiamo usarlo per leggere o per organizzare cene seduti per terra, in classico stile orientale. Inutile dire che può essere perfetto per una deliziosa cenetta intima a base di sushi.

Se ancora non abbiamo un coffe table possiamo pensare di procurarcene uno, posizionarlo al centro della sala ed usarlo per le funzioni più svariate.

Dall’allestimento di deliziose merende alla lettura ai giochi da tavola, questo oggetto è davvero utilissimo e comodissimo.