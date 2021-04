Uno scrigno del benessere, l’avocado, un alimento per molto tempo additato perché troppo ricco di grassi è in realtà un super food. Dunque è lui il super alimento più in voga del momento, una vera e propria esplosione di salute ed energia che tutti dovrebbero mangiare.

Le proprietà

Ricco di proprietà benefiche, è un frutto altamente grasso, ma si tratta di grassi salutari, è ricco di omega 3 e acido oleico. Un toccasana per il sistema cardiovascolare, in quanto abbassa i livelli di colesterolo cattivo favorendo quello buono. Nonostante la presenza di acidi grassi esso è un frutto adatto a chi segue un regime alimentare dietetico, in quanto con i suoi grassi buoni dona un senso di sazietà elevato e favorisce la perdita di peso.

A basso contenuto di zuccheri, è ideale per chi vuole perdere peso e per chi soffre di glicemia alta. È molto ricco di fibre tanto da favorire il transito intestinale e da tenere a bada il colesterolo cattivo. Al suo interno sono presenti numerosi minerali ferro, potassio e fosforo.

È inoltre un pieno di vitamine, ricco di vitamina K, vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina E.

L’avocado è un frutto altamente versatile, con il quale si possono creare innumerevoli ricette, ma esso può anche essere consumato da solo. Ottimo come prima colazione, ma anche come spuntino o da aggiungere al pranzo.

Inoltre con questo fantastico alimento è possibile creare una deliziosa salsina: la guacamole, da consumare per accompagnare l’aperitivo. Inoltre è un ottimo ingrediente per le torte ed è un egregio sostituto del burro, ma anche delle uova.

Come sceglierlo e conservarlo

Per capire il suo grado di maturazione sarà sufficiente prestare attenzione alla buccia che deve essere di colore verde scuro. La sua consistenza varia a seconda del grado di maturazione. Nel caso in cui durante la sua scelta ne abbiamo preso uno poco maturo, basterà lasciarlo maturare fuori dal frigo. Mentre se lo avessimo già tagliato possiamo destinarlo per la creazione della salsa guacamole, oppure lasciarlo maturare in frigo cosparso di succo di limone e riposto in un sacchetto.

Un vero e proprio booster di salute a cui nessuno dovrebbe rinunciare: il super alimento più in voga del momento, una vera e propria esplosione di salute ed energia.

In questo breve articolo abbiamo trattato dei benefici che un alimento puòavere sulla salute, un argomento che è possibile approfondire cliccando qui.