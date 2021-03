Nel nostro guardaroba abbiamo tante cose che utilizziamo per esprimere la nostra personalità giacche, giubbotti, cappotti, maglioni, camice e tanto altro.

Ci espriamiamo con il vestiario, con gli accessori che scegliamo e con le scarpe che mettiamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Chi ama le lunghe passeggiate sceglierà più una scarpa da trekking, chi non vuole rinunciare ad essere alla moda sceglierà uno stivaletto o altro. Nel vasto panorama delle scarpe che possiamo indossare ci sono anche le scarpe in pelle.

Queste sono molto eleganti e belle da vedere, sicuramente ognuno di noi si sarà chiesto almeno una volta come pulirle.

In un articolo precedente è già stato indicato un metodo economico ed efficace su come pulire la scarpa in pelle senza danneggiarla.

In questo articolo indicheremo ulteriori consigli su come pulire le scarpe in pelle con rimedi efficaci e naturali.

Aceto bianco

Le scarpe in pelle sono delicate da trattare ed è per questo che si utilizzano solo in alcuni momenti. Ad esempio alcuni di noi preferiscono indossarle per andare a lavoro, per un incontro importante o per un evento.

La scarpa in pelle denota eleganza ed un certo stile per questo è importante sapere come prendersene cura.

Il primo rimedio è l’aceto bianco, applicato in piccole quantità con un panno morbido esso è ottimo contro le macchie e gli aloni da pioggia.

Lasciamo in posa per un po’ l’aceto bianco sulla scarpa trattata, lasciamo asciugare e poi spazzoliamo con una spazzola.

Olio d’oliva per lucidare le scarpe

Per avere delle scarpe in pelle nuove come il primo giorno è necessario prestare molta attenzione e cura. É vero anche che non possiamo fare in modo che queste non si macchino o non si graffino mai.

Per questo motivo ci viene in soccorso un ingrediente al quale non abbiamo pensato per la pulizia delle scarpe di pelle, ci riferiamo all’olio d’oliva.

Questo lo troviamo in tutte le cucine ed è quasi impossibile che possa mancare, tuttavia se non ce l’abbiamo in casa possiamo comunque acquistarlo.

Mettiamo qualche goccia con il succo di limone, senza esagerare, sulla scarpa che vogliamo pulire e utilizziamo un panno di cotone per strofinare delicatamente.

L’olio d’oliva più che da smacchiante funge da lucido per le scarpe in pelle, infatti non smacchia molto ma l’effetto del lucido è sorprendente.

Borotalco

L’ultimo consiglio su come pulire le scarpe in pelle con rimedi efficaci e naturali è dato dal borotalco.

Esso è particolarmente consigliato per rimuovere i cattivi odori che ci sono all’interno delle scarpe, questo infatti può rientrare tra i rimedi della nonna.

Possiamo utilizzare il borotalco anche per eliminare le macchie di unto o grasso, lasciamo agire per circa due ore cosicché possa assorbire l’unto della macchia.

Trascorso questo tempo spazzoliamo la scarpa con delicatezza, l’effetto finale sarà strabiliante la scarpa sarà tornata come nuova.

Ecco come pulire le scarpe in pelle con rimedi efficaci e naturali.