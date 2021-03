In giardino si possono avere moltissimi vasi, solitamente quelli più belli da tenere però sono in pietra. Sono sicuramente più robusti rispetto a quelli di plastica e regaleranno al giardino un aspetto molto regale. Il problema di questi vasi è che essendo di pietra tenderanno a sporcarsi di più e su alcuni lati può nascere del muschio. Il vaso così perde della sua naturale bellezza e si intristisce passando da un bel colore bianco a nero. Ma lavare i vasi in pietra con questo strumento sarà facile e divertente.

Quello che solitamente si fa

Per pulire i vasi si può spruzzare un prodotto detergente e con la spugnetta grattare via lo sporco. La paura però è quella di rovinare il vaso in pietra e quindi magari si usano dei prodotti naturali, che però non sono abbastanza pulenti. Il risultato quindi alla fine è nullo: il vaso è sporco come prima. Quindi abbandoniamo l’idea di usare prodotti chimici o naturali e usiamo un altro super strumento.

Lavare i vasi in pietra con questo strumento sarà facile e divertente

Lo strumento di cui si ha bisogno è l’idropulitrice. Questa macchina elettrica è veramente un salva tempo e fatica. Il nome spiega già di per sé come funziona: infatti tramite il getto dell’acqua (ὕδωρ in greco antico, ndr) ad altissima pressione è possibile lavare via anche lo sporco più ostinato. Questa macchina per funzionare deve essere attaccata ad una pompa dell’acqua e a una presa elettrica.

Una volta che tutto è collegato ci si può divertire a pulire i vari oggetti da fango, muffa, incrostazioni e grasso. Con l’idropulitrice è possibile pulire anche i piazzali: magari il viale di casa. È importante fare attenzione a come la si manovra perché il getto d’acqua è molto forte. Fare inoltre attenzione a cosa si vuole pulire, perché non è possibile pulire tutto con l’idropulitrice.

