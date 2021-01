Tutti i giorni si maneggiano oggetti sporchissimi senza neanche rendersene conto. Dal telefono cellulare alla tastiera del PC. Moltissimi oggetti di uso quotidiano sono sotto accusa per via della sporcizia che portano con loro.

Con questo articolo andremo alla scoperta dell’oggetto più sporco della casa che, a sorpresa, si nasconde tra i cuscini del divano.

Un oggetto a cui nessuno pensa mai. Si tratta del telecomando. Infatti chi non ne possiede uno? Chi non possiede un televisore in casa? Ebbene sì, l’amato telecomando è uno degli oggetti più sporchi in assoluto.

Solitamente, ad ogni televisore è abbinato un solo telecomando che verrà, quindi, maneggiato da tutte le mani della famiglia.

A sorpresa l’oggetto più sporco della casa si nasconde tra i cuscini del divano

La vita del telecomando è davvero difficile: sballottato ovunque, maneggiato da tutti e, frequentemente, incastrato tra i cuscini del divano. Oltretutto, se il telecomando viene utilizzato durante i pasti la sporcizia che si depositerà sarà ancora di più.

Inoltre, unto, polvere e cibo saranno anche in grado di pregiudicarne il corretto funzionamento. Ovviamente, più passa il tempo e più questo dispositivo tenderà ad accumulare sporcizia.

Ma non bisogna disperare, pulire il telecomando è possibile grazie a questi trucchetti.

Come pulire il telecomando?

Per ovviare al problema e avere sempre un telecomando pulito è importante dedicarci un po’ di tempo ogni settimana.

Per pulire il telecomando è necessario utilizzare un cotton fioc bagnato in una miscela di alcool e succo di limone.

Preparare la miscela suddividendo in parti uguali acqua, alcool e succo di limone in un bicchiere. Prendere il cotton fioc e, dopo averlo inumidito nella miscela, passarlo tra i tasti facendo molta attenzione a non bagnare l’interno del telecomando.

In seguito, dopo aver rimosso le batterie, spolverare bene con un panno anche questo vano. Si rivelerà perfetto il panno che si utilizza per pulire gli occhiali.

Se la sporcizia è inserita tra le fessure potrà essere rimossa servendosi di un’unghia o di un ago.

Per riuscire bene nell’operazione, senza danneggiare il telecomando, bisognerà evitare prodotti eccessivamente aggressivi.

Quando si effettuano queste operazioni fare sempre molta attenzione a non bagnare i circuiti elettrici del telecomando.

Ecco perché l’oggetto più sporco della casa si nasconde, a sorpresa, tra i cuscini del divano.