Per pulire velocemente il forno incrostato basta questo sgrassatore naturale che neutralizzerà lo sporco più ostinato

Difficile fare a meno del forno in cucina. È l’elettrodomestico indispensabile per realizzare le ricette più squisite. Per questo è normale che lo si utilizzi di frequente, se non ogni giorno. Se vogliamo continuare a dare vita ad arrosti o dolci golosi, però, dovremmo necessariamente pulirlo.

Purtroppo, tenere in ordine il forno non è uno scherzo. Lo sa bene chi si deve occupare costantemente delle pulizie di casa. Sporco e incrostazioni si annidano in ogni angolo e si impadroniscono delle pareti del nostro elettrodomestico. Colpa soprattutto dei liquidi che in fase di cottura schizzano qua e là, imbrattando le pareti in maniera quasi irreversibile.

Se vogliamo mettere fine al problema e vedere di nuovo brillare il forno, dovremmo pensare di realizzare uno sgrassatore naturale fatto in casa. Non temiamo, è un’operazione semplicissima per cui ci basteranno pochi ingredienti della cucina. Vediamo come fare.

Lo sporco si accumula ovunque e può attaccare ogni parte del nostro elettrodomestico. Per un vetro del forno brillante e senza aloni proviamo questo prodotto efficace che ci aiuterà nella pulizia. Anche per sgrassare la griglia possiamo ricorrere a un ingrediente particolare.

Ma per mettere d’accordo tutti e garantirsi una pulizia totale delle superfici, non dovremo fare altro che realizzare uno sgrassatore ecologico con questi ingredienti:

200 ml di acqua naturale;

125 gr di sale fino;

25 gr di sapone di Marsiglia;

120 ml di aceto bianco;

2 limoni.

La soluzione pulente 100% naturale

Per dare vita al nostro detergente dovremo innanzitutto affettare in piccoli pezzi i limoni e sistemarli in un mixer con sale e acqua. Frulliamo per bene tutti gli ingredienti, poi versiamo il composto cremoso in un pentolino con l’aggiunta di aceto e sapone in scaglie.

Cuociamo tutto per circa 10 minuti, quindi lasciamo raffreddare e travasiamo il liquido in un contenitore spray. A questo punto non ci resterà che erogarlo sulle zone macchiate e attaccate dalle incrostazioni. Aspettiamo che faccia effetto, quindi puliamo tutto con uno straccio inumidito d’acqua.

Nel caso fosse necessario, ripetiamo l’operazione. In questo modo toglieremo ogni traccia di sporcizia e potremo continuare a cucinare senza problemi tutti i nostri manicaretti. Dunque, per pulire velocemente il forno incrostato basta questo sgrassatore naturale che neutralizzerà lo sporco più ostinato.