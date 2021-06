Classici, moderni, antichi, con le frange, a pelo lungo. I tappeti in tutte le loro dimensioni e colori completano l’arredamento di una stanza, le donano calore e la rendono più accogliente.

Non tutti, però, amano la loro presenza in casa. Sono adagiati sul pavimento e quindi inevitabilmente sono ricettacolo di polvere, germi e batteri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Proprio per questo molte persone rinunciano a comprarli.

Il rimedio più utilizzato

Essendo ricettacolo di germi e sporcizia, devono essere igienizzati e lavato spesso.

Ma come si fa se sono di grandi dimensioni? In questo caso si preferisce il lavaggio a secco. Ricordiamoci di utilizzare dei rimedi naturali.

La prima operazione da compere è quella di eliminare la sporcizia accumulata con l’aiuto di un’aspirapolvere.

Cospargiamo il tappeto da entrambi i lati, con del bicarbonato e lasciamo agire. Ora con l’aiuto di aspirapolvere raccoglieremo i residui. Il bicarbonato è un prodotto molto versatile e un potente igienizzante.

2 rimedi fai da te utilissimi per pulire e igienizzare i tappeti in pochissimo tempo senza rovinarli e senza usare la lavatrice

Capita di prestare poca attenzione e macchiare involontariamente il tappeto. Ma come fare se la macchia in questione è unto?

Il bicarbonato di sodio e l’amido mais ci vengono in aiuto. Miscelati insieme, sono un rimedio naturale molto efficace. Neutralizzano i cattivi odori e assorbono la macchia. Lasciamoli agire per qualche ora e poi eliminiamoli con l’aspirapolvere o con una spazzola.

Per disinfettare il tappeto invece utilizziamo un elettrodomestico. Parliamo del pulitore a vapore. Grazie alle sue alte temperature e alla forza pulente del vapore elimina, germi, batteri e acari. Per profumare il tappeto possiamo inserire nell’acqua del serbatoio degli oli essenziali.

Questi quindi sono 2 rimedi fai da te utilissimi per pulire e igienizzare i tappeti in pochissimo tempo senza rovinarli e senza usare la lavatrice. Grazie a questi metodi non avremo più timore della sporcizia che si accumula sul nostro tappeto.