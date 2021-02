L’olio essenziale di arancia, oltre ad avere un odore magnifico, ha il potere di rendere la nostra pelle morbida e liscia. Inoltre, è fantastico per rilassarsi. Spargendo quest’olio sul corpo, ci concederemo una piccola coccola e un momento di relax solo per noi. E l’aspetto fantastico è che potremo prepararlo con ingredienti naturali direttamente in casa nostra!

Dunque, ecco come preparare in casa un olio che renderà la pelle liscia e rigenerata.

Tutti gli ingredienti di cui avremo bisogno

Abbiamo visto come l’olio essenziale di arancia sia ottimo per la nostra pelle. Utilizzandolo, il nostro viso diventerà più liscio e morbido! Per preparare il nostro olio, ci serviranno i seguenti ingredienti:

2 arance

Vodka

1 barattolo che sia possibile chiudere con un coperchio

E ora vediamo tutti i passaggi necessari per avere il nostro olio essenziale di arancia da fare direttamente in casa.

Il procedimento che dobbiamo seguire per realizzare l’olio di arancia

Per prima cosa, sbucciamo le arance, facendo attenzione ad eliminare i resti dello stato biancastro tipici di questo agrume. Prendiamo la buccia e mettiamola in un barattolo, aggiungendo poi la vodka fino a che non avrà coperto le bucce. Ora tappiamo per bene il barattolo e agitiamolo per qualche secondo. Mettiamolo poi in una zona della casa buia e abbastanza fresca per circa una settimana. In questo modo, le bucce di arancia macereranno.

Durante questi giorni, agitiamo il barattolo di tanto in tanto. Quando sarà trascorso il tempo necessario, coliamo la miscela di vodka e bucce d’arancia. Prendiamo quindi un recipiente, mettiamoci sopra il filtro di caffè e versiamo il composto. Mettiamo poi il recipiente con il liquido in un luogo areato, così l’alcol evaporerà del tutto. Quando la soluzione non puzzerà più di alcol, allora potremo utilizzarlo per idratare la nostra pelle! Ed ecco come preparare in casa un olio che renderà la pelle liscia e rigenerata!

Attenzione però: dobbiamo sempre chiedere prima a un medico se questa soluzione è congeniale alla nostra pelle. Non tutte sono uguali e ognuna ha bisogno di determinati nutrienti!

