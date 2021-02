Piazza Affari potrebbe essere all’inizio di una forte fase direzionale e questa potrebbe continuare per diversi mesi. Su cosa investire? Lo abbiamo inserito nella nostra watchlist come titolo sottovalutato che potrebbe performare molto bene al rialzo nel corso dell’anno 2021. La chiusura di contrattazione del 3 febbraio ha generato un interessante segnale rialzista. Ora è in rampa di lancio Banca Sistema che si candida ad esplodere al rialzo. Questo è il momento migliore a parer nostro per puntare su questa società i cui utili dovrebbero crescere del 13,5% all’anno nei prossimi anni.

Il titolo (MIL:BST) ha chiuso la giornata di contrattazione del 3 febbraio a 1,746 in rialzo del 3,93% rispetto alla seduta precedente. Nell’anno 2020, ha segnato il minimo a 0,884 ed il massimo a 2,042. Il titolo è stato quotato nell’anno 2015 a 3,145 e da quel momento, dopo aver segnato un massimo annuale a 4,0569 ha iniziato una discesa fino al minimo segnato nello scorso anno. Il minimo del 2020 è stato di ripartenza definitiva? Potrebbe essere. Cosa attendere da ora in poi?

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 1,58/1,71

area di massimo attesa 2,79/2,93.

Le raccomandazioni degli analisti (5 giudizi) trovano consenso intorno al giudizio Buy e al prezzo di fair value di 2,46.Il nostro calcolo invece, stima un fair value a 2,90 circa.

In rampa di lancio Banca Sistema che si candida ad esplodere al rialzo

Il rialzo si ieri ci sembra inizio di un’importante fase direzionale rialzista che potrebbe portare le quotazioni già nei prossimi 3/6 mesi a toccare l’area di massimo annuale attesa.

La strategia di investimento da applicare al momento attuale

Le probabilità che il minimo annuale sia stato segnato sono molto elevate.

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 1,623 e primo target a 1/2 mesi in area 2,05 circa.

Ci sembra un buon momento per entrare in ottica di lungo termine.

Pertanto reiteriamo il nostro consiglio: Strong Buy Long term.

Si procederà come al solito per step.