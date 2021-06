Manca pochissimo all’inizio dell’estate e il caldo comincia già a farsi sentire. Telo mare, crema solare, costume, infradito. Abbiamo tutti gli accessori necessari, per trascorrere qualche ora al mare, in completo relax. Per molti l’obiettivo è, tornare a casa e sfoggiare una tintarella invidiabile.

Il sole ha un effetto benefico sul nostro corpo. Non solo, perché stimola la serotonina, l’ormone del buonumore, ma anche perché aiuta a produrre vitamina D.

Questa vitamina, carente soprattutto nelle donne, ha la capacità di rafforzare le ossa.

L’esposizione al sole, poi, ci dona quel bellissimo colore dorato che vorremmo rimanesse sulla nostra pelle per tutto l’anno.

Attenzione ai rischi e come proteggersi

Stiamo molto attenti, perché un’eccessiva esposizione al sole, può provocare danni irreparabili alla nostra pelle. I raggi UV accelerano il processo di invecchiamento, aumentano il rischio di rughe e di malattie. Per non parlare della possibilità di scottature.

Quindi proteggere la pelle con prodotti solari adeguati è fondamentale per evitare questi rischi. I prodotti devono essere applicati già prima dell’esposizione al sole e rinnovati durante la giornata.

Ecco il momento migliore della giornata per abbronzarsi senza rischiare dolorose scottature solari

I prodotti solari ci aiutano a non scottarci, ma è molto importante anche evitare di ottenere l’abbronzatura perfetta e tanto desiderata, in pochissimo tempo.

L’esposizione al sole deve essere graduale, soprattutto i primi giorni di mare. Bisogna alternare momenti di sole e momenti di ombra, per evitare i colpi di caldo.

Non tutte le ore sono perfette per esporsi al sole, infatti ecco il momento migliore della giornata per abbronzarsi senza rischiare dolorose scottature solari.

Ci sono tempi e orari precisi. Gli adulti possono esporsi al sole, fino alle 11 del mattino e dopo le 15 del pomeriggio. Bandita, è la fascia oraria dalle 12 alle 15. In queste ore i raggi solari hanno una maggiore intensità e possono provocare danni alla pelle e dolorose scottature.

Naturalmente anche nelle ore meno calde bisogna sempre idratarsi, adoperare le creme solari, rinfrescarsi e utilizzare un cappellino per evitare i colpi di sole.