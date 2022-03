Una delle tradizioni più amate da noi italiani è quella di mangiare, in occasione della festa del papà, le famose zeppole di San Giuseppe. A pochi giorni dall’arrivo del 19 marzo, già tantissime persone hanno iniziato a preordinare la loro scorta di zeppole nelle pasticcerie.

C’è chi però preferisce realizzarle in casa, coinvolgendo magari anche figli e nipoti, così da rendere questa festa ancora più memorabile. Quest’anno, però, possiamo discostarci leggermente dalla tradizione, preparando una variante altrettanto golosa. Stiamo parlando delle zeppole al tiramisù che, oltre ad essere deliziose, sono anche semplici da realizzare. Infatti, avremo bisogno di pochissimi ingredienti e di alcuni passaggi veramente facili da seguire ed alla portata di tutti. Per la pasta choux ci serviranno:

200 ml di acqua;

3 tazzine di caffè;

4 uova;

120 g di burro;

200 g di farina;

35 g di zucchero.

Per la crema al mascarpone e la decorazione, invece, avremo bisogno di:

600 g di mascarpone;

300 ml di panna fresca liquida;

40 g di zucchero a velo;

200 g di zucchero;

3 cucchiai di caffè solubile;

cacao e chicchi di caffè.

Davvero morbide e deliziose queste zeppole di San Giuseppe con una farcitura mai vista prima e senza frittura

Per prima cosa occupiamoci della nostra pasta choux. In un pentolino, versiamo l’acqua, lo zucchero e le tazzine di caffè. Una volta scaldato il composto, aggiungiamo il burro e lasciamolo sciogliere continuando a mescolare. Fatto ciò, versiamo tutta la farina e continuiamo a mescolare velocemente, fino ad ottenere un composto compatto. Dopo circa 1 minuto di cottura, trasferiamolo all’interno di una ciotola e lasciamolo raffreddare. Trascorso il tempo necessario, versiamo le uova una per volta, avendo l’accortezza di mescolare bene ad ogni aggiunta.

Dopo aver inserito anche il quarto uovo e avere mescolato, dovremmo ottenere un composto denso e cremoso. Questo andrà quindi inserito in una sac à poche con beccuccio a stella, e riversato su una teglia con carta forno, dando la forma classica della zeppola. Come già anticipato, non faremo delle zeppole fritte, anche per rendere la preparazione più leggera e digeribile.

Cuociamo quindi in forno ventilato, preriscaldato, a 210 gradi per circa 13 minuti. Dopo di che, abbassiamo la temperatura a 170 gradi e continuiamo la cottura per altri 18 minuti. Una volta finito, spegniamo il forno e lasciamolo aperto tenendovi all’interno la teglia per altri 15 minuti.

Nel frattempo, possiamo preparare la farcitura, montando, con una frusta elettrica, la panna fresca liquida insieme allo zucchero a velo. In una ciotola, quindi, lavoriamo il mascarpone con lo zucchero semolato e poi aggiungiamoci la panna appena montata. Mescoliamo il tutto aggiungendo anche il caffè solubile e farciamo le nostre zeppole. Per decorare, infine, possiamo spolverare sopra del cacao ed aggiungere qualche chicco di caffè. Saranno davvero morbide e deliziose queste zeppole che conquisteranno tutti per la loro bontà e stravaganza.