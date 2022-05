Il GAG, che significa “gambe, addominali e glutei”, è una famosa tecnica di allenamento. Essa, appunto, fa lavorare gambe, addominali e glutei, che sarebbero le 3 zone più soggette ad accumuli, per le donne. Il GAG è un allenamento molto efficace che consente di tonificare la parte inferiore del corpo. Inoltre, può essere fatto in palestra oppure a casa. Per chi è allenato, il circuito può essere ottimizzato con l’uso di pesetti o cavigliere, per intensificare i risultati. Inoltre, si potrebbe eseguire 3 volte alla settimana, lavorando in modo mirato sulle zone critiche. Ci sarebbero, inoltre, alcune precauzioni da adottare durante gli esercizi: concentrarsi sul respiro, espirando e portando la pancia in dentro. Inoltre, fare attenzione a non inarcare la schiena, cercando, all’opposto, di allungarla. Il lavoro che si eseguirà consentirà di ridurre le adiposità e di tonificare pancia e girovita, gambe e glutei.

Come eseguire efficacemente il circuito

L’efficacia del circuito è legata anche all’adozione di un’alimentazione corretta. Inoltre, uno dei modi più efficaci per eseguire il GAG sarebbe quello dell’utilizzo della sedia. Ciò consentirebbe di eseguire l’allenamento ovunque, anche in casa, senza necessità di andare sempre in palestra. Inoltre, la sedia è un attrezzo stabile e rigido che permette di mantenere un buon equilibrio e stare in asse con la schiena. Dunque, potremmo ottenere un addome davvero più piatto con questo tipo di allenamento, ma con il GAG si potrebbero ottenere anche ulteriori benefici. Oltre a quello estetico, infatti, potremmo avere i seguenti:

migliorare la condizione fisica generale;

potenziare la forza muscolare;

migliorare la postura;

scaricare lo stress;

modellare il corpo.

Di seguito indicheremo gli esercizi da eseguire per effettuare il nostro ciclo di GAG.

Potremmo ottenere un addome davvero più piatto per un bikini da sogno con questa nota tecnica che apporterebbe anche 5 benefici aggiuntivi

Possiamo eseguire un circuito composto da 8 esercizi, che sono semplici ma impegnativi. Essi richiedono costanza ma sono capaci di dare ottimi risultati. Anzitutto, in via generale, occorre ripetere lo stesso movimento più volte e mantenere la posizione per almeno 30 secondi. Poi, tra un esercizio e l’altro, è bene fare una pausa di 30 secondi. La velocità di esecuzione deve essere sostenuta ma non eccessiva. Gli esercizi da eseguire con l’utilizzo della sedia possono essere:

step sulla sedia;

slanci;

squat su una gamba;

il pliè, che è uno squat sulle punte;

affondo bulgaro;

crunch inverso;

esercizio per il retto dell’addome;

addominali obliqui.

Questi ultimi 3, fatti con concentrazione e correttamente, consentirebbero di appiattire l’addome, ottenendo i risultati sperati per la prova costume.

