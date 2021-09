In questo momento storico, molte persone sono alla ricerca di opportunità di guadagno extra. Grazie al Web, sono emersi vari modi per guadagnare, dalle ripetizioni online alla vendita di vestiti, come abbiamo visto in questo articolo.

Esistono anche molti lavori saltuari che ci permettono ottimi compensi senza che siano richieste particolari competenze. Molte persone si chiedono come fare, non sapendo da che parte cominciare per trovare queste occasioni. Oggi, perciò, sveleremo come possiamo guadagnare 300 euro al giorno stando seduti senza fare nulla. Vediamo di che si tratta.

Una figura richiestissima, accessibile a chiunque voglia mettersi in gioco

Chi è alla ricerca di lavori saltuari ben pagati deve sapere che nel mondo della moda ci sono molte possibilità. In Italia, la moda è da sempre una delle industrie più fiorenti, che dà lavoro a migliaia di persone. Quello che dobbiamo sapere è che questo campo offre moltissime opportunità lavorative, che vanno oltre alla modella e allo stilista.

Se il nostro sogno è stato quello di fare la modella, sappiamo quanto sia difficile entrare in questo mondo. Oltre ad essere un lavoro faticoso, sono necessari requisiti fisici che non tutti possiedono. Se mettiamo da parte l’idea della top model, possiamo valutare l’idea di lavorare come modelle di un altro tipo, lontano dalle passerelle e dalle settimane della moda.

Ecco come possiamo guadagnare 300 euro al giorno stando seduti senza fare nulla

Una figura richiestissima è quella della hair model o modella per capelli. Queste figure servono ai parrucchieri professionisti per effettuare dimostrazioni, sperimentare nuove tecniche e mostrarle ai colleghi. Se seguiremo questi consigli, potremo diventare anche noi hair model, ricevere compensi interessanti senza alcuna fatica.

Per prima cosa, dobbiamo sapere che non esistono requisiti fisici specifici per fare la modella per capelli. Non ci sono limiti di altezza, peso, genere o età, i requisiti variano in base agli annunci e alle necessità del momento delle agenzie.

L’hair model deve dare la sua disponibilità al taglio e alla tinta dei capelli e è occupato/a per parecchie ore, a volte anche tutta la giornata. Negli annunci sono sempre indicate le caratteristiche ricercate, capelli lunghi, corti, ricci o bianchi. In base alle richieste, potremo partecipare alle selezioni nella speranza di essere selezionati.

La paga oraria di questa figura è molto alta e molti annunci propongono fino ai 300 euro di remunerazione: non male per farsi tagliare e tingere i capelli da parrucchieri professionisti.

