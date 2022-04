La casa richiede tanti piccoli lavori, che però prendono molto tempo. Bisogna sistemare la stanza da letto, il bagno e la cucina, i pavimenti e tanto altro. Tra queste occupazione c’è anche quella di lavare i panni e di stirarli. Sembrerebbe tutto finito, invece bisogna anche piegare i panni. A volte non sempre è noto come bisogna piegare le lenzuola e gli asciugamani.

Qualcuno utilizza sempre la stessa tecnica, ovvero quella di ripiegare le lenzuola più volte su sé stesse. Invece ecco come piegare sofficemente le lenzuola dopo averle stirate.

Non stropicciare le lenzuola in lavatrice

Le nostre nonne lavavano tutto a mano con molta fatica. Oggi per fortuna vi è la lavatrice, anche se bisogna fare attenzione a come si carica. Infatti caricarla in modo disordinato comporta sempre degli svantaggi. Tra questi il fatto che i capi non saranno mai ben lavati e saranno anche molto stropicciati. Tutto questo accade soprattutto quando si carica troppo la lavatrice.

Il modo migliore per non far stropicciare i panni è il seguente. Bisogna caricare la lavatrice, in modo tale che ci sia sempre un po’ di spazio nella zona alta del cestello. In questo modo i panni strofineranno meno l’uno contro l’altro.

Un altro trucchetto delle nostre nonne era quello di fare un nodo al centro del lenzuolo. In questo modo i panni non si infilano tra le lenzuola e queste rimangono senza troppe pieghe.

Ecco come piegare sofficemente le lenzuola con la regola del 3, per deporle in armadio e conservarle senza stropicciature

Una volta lavate e stirate, è il momento di piegare le lenzuola. In questo caso meglio piegarle, tenendo presente la regola del 3. Così gli angoli delle lenzuola subiranno una pressione minore e saranno meno soggetti a pieghe. In pratica invece di piegarle in due parti uguali ripetutamente, si procederà piegandole in 3 parti.

A questo scopo prendiamo il lenzuolo dalla parte più lunga e invece di piegarlo a metà procederemo così. Allarghiamo il braccio destro verso l’esterno, tenendo con la punta delle dita il lembo esterno del lenzuolo. Blocchiamo poi il lenzuolo con il mento e portiamo il lembo destro a sinistra sotto il mento. Aggiustiamo la lunghezza in modo da piegare 1/3 del lenzuolo. Facciamo ora l’operazione contraria con il braccio sinistro, pareggiando le differenze.

Pieghiamo ora sempre a 3 di nuovo il lenzuolo, stendendolo su uno stendino oppure sul letto. Piegando a 3, una parte entra nell’altra, creando più sofficità. Ora pieghiamo di nuovo a 3 il lenzuolo, ma nella direzione opposta, come facciamo usualmente. Avremo così piegato il lenzuolo nel modo migliore, senza che si creino pieghe. Non ci resterà che riporlo in armadio.

