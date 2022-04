Una relazione di coppia che funziona si basa su un sottile gioco di equilibri da rafforzare ogni giorno. E purtroppo non tutti i rapporti riescono a reggere agli stimoli che arrivano dall’esterno. I fattori che possono minare la stabilità di coppia sono moltissimi, dai rapporti con i suoceri, fino ad arrivare alla scoperta di un tradimento. In molti casi, però, i segnali che c’è qualcosa che non va sono molto più sottili e nascosti. Ad esempio questi gesti sembrano generosi e romantici ma in realtà denotano ben altro. Impariamo a riconoscerli e proviamo a capire come comportarci quando si presentano.

Attenzione alle persone che vogliono sempre prendersi cura di noi

Il sogno di tutti è avere una compagna o un compagno attento ai nostri bisogni, capace di assecondare le nostre inclinazioni e soprattutto di ascoltarci. Ma se indifferenza e menefreghismo sono deleteri per una relazione, l’eccessiva premura può esserlo allo stesso modo. La troppa cura potrebbe rivelarsi a lungo termine una mania del controllo che rischia di soffocare una relazione. Ma soprattutto potrebbe trasformarsi in una gelosia decisamente patologica.

L’importanza del momento giusto in cui dire ti amo

Ti amo è una delle espressioni più belle e significative al Mondo. Ma anche l’amore, come tutti i sentimenti, ha bisogno del suo tempo per maturare ed esprimersi. Meglio quindi diffidare da chi dice “ti amo” dopo pochi appuntamenti. Potremmo trovarci davanti a una persona superficiale o a una persona che avremo paura di deludere se non ci sentiremo alla sua altezza.

Attenzione anche a chi tende a ribadire il suo amore troppo frequentemente. Potrebbe essere un segnale di forte insicurezza e nascondere qualche dubbio sulla sincerità del sentimento.

Questi gesti sembrano generosi e romantici ma nascondono un lato oscuro che rischia di rovinare per sempre una relazione

Un partner che ci invita a condividere tutto è un sogno per moltissime persone. Ci fa sentire desiderati e importanti e ci scalda il cuore. Ma anche in questo caso il confine tra attenzione e possessione è molto sottile. A lungo andare un comportamento del genere potrebbe farci mancare l’aria e portarci a tagliare i ponti con gli amici. Oppure a smettere di dedicarci alle nostre passioni. Una situazione che rischia di generare frustrazione e risentimento.

Cosa c’è di più bello di un regalo di scuse o di un dono al termine di una discussione? In realtà quasi niente. Se però diventa un’abitudine e tutte le liti si risolvono così, forse c’è qualcosa che non va. Il confronto, anche acceso, è fisiologico in una coppia. Ma i contrasti si risolvono con la comunicazione e il compromesso. Non soltanto con i beni materiali.

Approfondimento

Sono queste le 5 pericolosissime abitudini che fanno diventare la nostra relazione tossica