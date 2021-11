Guardando le sue statistiche salta all’occhio quanto meno una curiosità. La produzione della cipolla a livello mondiale è aumentata di quasi il 30% negli ultimi decenni. Arrivando così a contendere al pomodoro il primato internazionale nei raccolti. Considerando che un tempo la cipolla era assieme alle patate uno degli alimenti più poveri, ne ha fatta veramente di strada. C’è un ortaggio che sta decuplicando le vendite a livello mondiale grazie ai suoi infiniti nutrienti potenzialmente benefici. Questo incredibile aumento della produzione e della vendita ha attirato anche l’attenzione dei ricercatori e non solo degli economisti. Sicuramente perché in questo alimento che usiamo praticamente tutti i giorni ci sono degli antiossidanti preziosissimi.

Un mix di nutrienti benefici

Potremmo sicuramente affermare che questa presenza sempre più numerosa delle cipolle sui mercati sia dovuta sia ai suoi meriti culinari, ma anche a quelli salutari. Come confermato nello studio che alleghiamo, le cipolle sarebbero una vera e propria miniera di flavonoidi. Quegli antiossidanti benefici che combatterebbero con successo l’avanzare dei radicali liberi. Le sostanze che provocano l’invecchiamento della mente e del corpo. E a proposito ecco la spezia che potrebbe aiutare il cervello a rimanere giovane abbassando anche trigliceridi e colesterolo

Attenzione però che secondo alcuni pareri cuocere le cipolle causerebbe la perdita di buona parte di questi flavonoidi. Ecco allora che il modo migliore per non perdere nutrienti sarebbe quello di mangiarla cruda. Qualcuno giustamente potrebbe però obiettare che da cruda la cipolla non è propriamente leggera da digerire. Ecco, allora un piccolo trucco della nonna: immergiamo la nostra cipolla in una terrina con acqua tiepida e aceto bianco, lasciando agire tutto assieme per una mezz’oretta.

Ancora oggi nelle campagne ecco perché viene usata la cipolla cotta

Nonostante ci sia la possibilità che la cipolla perda per strada i suoi nutrienti durante la cottura, ancora oggi è utilizzata in campagna soprattutto per il suo effetto diuretico e disintossicante. Non si tratta di miracoli, ma semplicemente dell’azione proprio dei suoi antiossidanti, dei minerali, delle sue fibre e della ricchezza di acqua di questo ortaggio. Proprio per questo motivo una volta alle nostre nonne non buttavano via l’acqua della cottura delle cipolle, che tornava utile per preparare zuppe e minestroni.

