È proprio vero che una volta non si buttava via niente. Mentre oggi il nostro Pianeta è invaso dalla plastica, da nylon e da tutti i materiali possibili e immaginabili, un tempo riciclavamo davvero tutto. Non c’è solo il limone a prendersi spazi importanti nelle attività quotidiane. Non parleremo però nemmeno delle patate o dell’aceto. Invece di buttare via le bucce di questa verdura ecco 3 sorprendenti utilizzi della tradizione popolare. Con le bucce di uno degli ingredienti primari della nostra cucina ecco dei suggerimenti pratici e curiosi. E a proposito di metodi curiosi, ecco la fecola di patate come rimedio per la pulizia delle vie di fuga delle piastrelle di casa.

Come pulire dal fango le scarpe da jogging

Se non vogliamo rinunciare alle passeggiate in campagna e nel verde durante l’autunno, dobbiamo però fare i conti con pioggia e fango. Capita di infilarsi in percorsi davvero suggestivi, ma che possono rivelarsi delle vere e proprie paludi. Ecco che, una volta arrivati a casa, potremmo provare a smacchiare le scarpe da ginnastica con una fetta di cipolla. In teoria l’ortaggio che tutti conosciamo per il suo sapore, dovrebbe innescare la sua concentrazione di acidi per sgrassare in modo naturale.

3 sorprendenti utilizzi della tradizione popolare

Un’azione molto simile la cipolla potrebbe garantirla sulle griglie dei barbecue e simili. Proprio in questi giorni dovremmo infatti dedicarci a pulire e mettere in letargo le attrezzature per le grigliate. Strofinare una cipolla intera tra le griglie potrebbe permetterci non solo di pulire ma anche di igienizzare. Al termine del passaggio, dovrebbe bastare una spugnetta con del semplice detersivo piatti.

Un infuso che aiuterebbe anche i nostri capelli

Quando un tempo non si buttava via proprio nulla, l’acqua della cottura delle cipolle poteva servire davvero a tante cose. In campagna non c’era tutta la scelta di shampoo e prodotti per capelli e ci si aiutava anche con un decotto di cipolla. Semplicemente perché questo alimento essendo particolarmente ricco di antiossidanti, aiuterebbe i nostri capelli a rinforzarsi. Potremmo provare a utilizzarlo proprio come facevano i nostri nonni:

utilizzare l’acqua di cottura della cipolla, ma senza avere aggiunto dentro nulla, o bollire dell’acqua assieme all’ortaggio;

a questo punto con i capelli già bagnati, potremmo provare a fare uno sciacquo con massaggio per proteggere la nostra chioma;

quindi facciamo il tradizionale shampoo.

