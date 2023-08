Gita fuori porta in questa spiaggia caraibica a 100 km di Milano, vicino a uno dei borghi più belli d’Italia, nella valle amata da Hemingway

Per molti, l’estate, almeno a livello di ferie, non è ancora cominciata. Ecco, allora, che, almeno nel fine settimana, si cerca un poco di refrigerio in uno dei tanti posti incantevoli che ci regala l’Italia. Ad esempio, a poco più di 100 chilometri da Milano, c’è una spiaggia caraibica accanto ad un bellissimo borgo. Ecco dove andare

Il conto alla rovescia, per partire per le vacanze, per molti, è ancora molto lungo. Chi andrà via in agosto, magari dalla seconda settimana, ha ancora davanti molti giorni di lavoro, nelle città assolate e piene di afa. Ecco perché un fine settimana, magari con una gita di un giorno, potrebbe essere un buon palliativo in attesa della grande partenza.

Del resto, l’Italia è una meraviglia a cielo aperto e dovunque vai sai che cadrai sempre in piedi. Difficile sbagliare, con un paesaggio che tutto il Mondo ci invidia. E, a volte, non serve nemmeno fare troppi chilometri per ritrovarsi in luoghi che sembrano appartenere a nazioni lontane. Ad esempio, val la pena fare una gita fuori porta in questa spiaggia caraibica a 100 km da Milano.

Sono tanti i luoghi indimenticabili da visitare

Magari, da mettere in calendario con la gita in una splendida località del Veneto, famosa per le terme. O in alternativa alla gita fuori porta in un borgo romantico del Piemonte che sembra un quadro dipinto. Insomma, ogni domenica, volendo, c’è qualcosa di indimenticabile da visitare.

La meta della nostra gita è una spiaggia dalla sabbia bianca e dalle acque trasparenti. Per la precisione, dobbiamo dirigerci verso Brugnello, che è uno dei borghi più belli e caratteristici della Alta Val Trebbia, che Hemingway definì la più bella al Mondo.

Gita fuori porta in questa spiaggia caraibica a 100 km dal capoluogo lombardo. Cosa aspetti a tuffarti?

Brugnello è un borgo medievale del Comune di Corte Brugnatella, situato su uno sperone di roccia, a 464 metri sul livello del mare. Sono pochi gli abitanti che vi risiedono, ma potete vedere una chiesa e un hotel ristorante dove andare a mangiare o dormire.

Ebbene, proprio sotto Brugnello, si trova anche la spiaggia della Chiesetta, con le acque che si alternano tra il verde smeraldo e l’azzurro. Insomma, un bagno lì vale il prezzo del viaggio, oltretutto, come detto, è molto vicino a Milano.