Nonostante non siano pochi quelli che preferiscono sposarsi in autunno o, addirittura, in inverno, sappiamo bene che la vera stagione dei matrimoni inizia ora.

Da maggio fino a settembre si concentra, infatti, il maggior numero di cerimonie nuziali con relative feste e ricevimenti.

Siamo dunque ai blocchi di partenza per quella che, per alcuni, è una vera e propria maratona.

Soprattutto in questo momento, in cui la pandemia sembra aver allentato un po’ la presa, tantissime coppie stanno recuperando le nozze annullate causa Covid 19.

Aumentano così gli eventi a cui essere presenti e a cui, una volta invitati, facciamo sempre fatica a rinunciare.

Che sia un parente stretto, un collega o un carissimo amico ci sono però delle regole universali che possono aiutarci ad evitare grosse gaffe.

Ci riferiamo al dress code e dunque a tutti quegli errori di stile vietati dal galateo.

Attenzione ai colori

Ecco come non dovremmo mai vestirci in occasione di una cerimonia e di un relativo ricevimento.

La prima cosa a cui prestare attenzione sono i colori.

Ovviamente, neanche a dirlo, è assolutamente vietato il colore bianco, strettamente riservato agli sposi.

Al tempo stesso un altro colore che sembrerebbe non essere adeguato è il total black, ovvero nero dalla testa ai piedi.

È sempre bene in questi casi “spezzare” e sdrammatizzare con accessori, bluse, stole e altri dettagli colorati.

Tra i colori off limits e che forse pochi sanno essere inappropriati troviamo anche il viola e il rosso.

Insomma, il galateo dei colori è abbastanza rigido, ma la gamma di colori tra cui scegliere è infinita.

Perché rischiare di inimicarsi sposi e parenti, magari molto attenti alle tradizioni e alla scaramanzia?

Ecco come non dovremmo mai vestirci a un matrimonio secondo il galateo evitando così brutte gaffe con gli sposi

Un altro aspetto non trascurabile è quello che riguarda la lunghezza degli abiti e certi dettagli.

Sarebbero infatti da evitare gli abiti troppo corti o le scollature eccessive.

Per cerimonie che si tengono di mattina non si dovrebbero invece indossare abiti lunghi.

Un altro “divieto” riguarderebbe, infine, gli accessori.

Sarebbero infatti da bandire quelli troppo vistosi e che rischiano di “rubare” la scena ai veri protagonisti del giorno.

In particolar modo, quella da preservare, è la figura della sposa.

Ovviamente, queste sono regole abbastanza stringenti che non tutti conoscono e che non tutti possono condividere.

Ognuno, poi, è libero di indossare ciò che ritiene e ciò che lo fa sentire maggiormente a proprio agio.

Certo, nel dubbio, conoscere certi aspetti magari sottovalutati non potrà che tornarci utile.

