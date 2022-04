Settimana scorsa facevamo notare come i rialzisti avrebbero avuto un nuovo match point per vincere la lunga partita in corso con i ribassisti. Purtroppo, nonostante gli alti e bassi la settimana si è conclusa con un nulla di fatto. Quindi, continua la strenua lotta tra rialzisti e ribassisti sui mercati azionari americani.

Ancora una volta, quindi, settimana prossima potrebbe essere decisiva per le sorti dei mercati americani e in particolare del Dow Jones analizzato in questo report.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di Proiezionidiborsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito nelle prossime settimane dovrebbe continuare il ribasso che si protrarrà anche per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Continua la strenua lotta tra rialzisti e ribassisti sui mercati azionari americani. Chi potrebbe avere la meglio secondo l’analisi grafica?

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 8 aprile a quota 34.721,12 in rialzo dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,28%.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico, è da metà marzo che e quotazioni si stanno muovendo intorno al livello in area 34.485,21. Questo livello è molto importante in quanto rappresenta il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso. La sua tenuta potrebbe favorire una continuazione del rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

C’è, quindi, poco da aggiungere se non individuare i livelli di controllo oltre i quali lo scenario abbia elevate probabilità di concretizzarsi.

Per i rialzisti un ottimo segnale arriverebbe da una chiusura giornaliera superiore a 35.213.5. Per i ribassisti, invece, il livello da monitorare con attenzione si trova in area 33.756,92.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la situazione è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai cinque settimane che le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 34.394 – 35.218.

Una chiusura superiore a 35.218 potrebbe consentire la concretizzazione dello scenario rappresentato in figura dalla linea tratteggiata. Invece, una chiusura settimanale inferiore a 34.394 favorirebbe lo scenario rappresentato in figura dalla linea continua.

Per entrambi gli scenari gli obiettivi più probabili sono quelli individuati dalla linea rossa.