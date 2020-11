Senza una buona farina, non si otterrà mai un buon dolce. Forse ci suona strano, ma è l’elemento più importante di un dolce. La scelta di una buona farina ci permette di realizzare una base di ottima qualità a cui poi bisogna aggiungere gli altri ingredienti. Allora attenzione a non comprare questa farina altrimenti i dolci non verranno mai bene

È bene prendere la farina 00?

I pasticcieri conoscono i segreti delle farine e sanno scegliere quelle giuste. Ma per i non addetti ai lavori si sceglie in genere la farina 00 per i dolci e tutto va bene. Ma non è così semplice. Ecco allora qualche buon consiglio per comprare la giusta farina per dolci.

Lo 00 della farina indica il grado di raffinazione, ma non è certo la cosa più importante nella scelta. È come se in cucina tutti i tipi di pasta andassero bene per la pastasciutta.

Come scegliere una buona farina per dolci

Per scegliere una buona farina per dolci bisogna controllare i valori nutrizionali riportati sull’etichetta del pacco di farina.

Se cerchiamo una farina per fare un panettone o delle brioches, ovvero la pasticceria che richiede lievitazione prolungata, allora sull’etichetta bisogna controllare che le proteine siano fra 13 – 14.

Se invece cerchiamo una farina per Pan di Spagna, bignè, frolle e biscotti allora la farina deve avere le proteine comprese fra 8 – 10.

Come si può ben vedere non basta che sia farina 00, ma bisogna controllare anche la quantità di proteine. E inoltre se si scegliesse una farina adatta per fare un panettone, per lavorarci invece un Pan di Spagna, questo non verrebbe mai bene.

Come mai sono importanti le proteine?

Fra le proteine della farina c’è il glutine che è ciò che dà forza alla farina. Per cui le farine con più proteine sono quelle che hanno più capacità per far lievitare certi tipi di impasto.

Per questo bisogna fare attenzione a non comprare mai questa farina altrimenti i dolci non riusciranno mai bene.