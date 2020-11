Non c’è bisogno di attendere che l’app Immuni ci dica se siamo o no a rischio contagio. Oggi c’è un modo più semplice e diretto per sapere se abbiamo contratto o no il coronavirus. E’ incredibile allora come il nostro telefono ci possa indicare se siamo a rischio di coronavirus .

Ascoltare il respiro

L’Università di Cambridge e il Consiglio di Ricerca Europea hanno messo a punto un’app per smartphone che potrebbe davvero rivelarsi molto utile. A volte ai primi sintomi di tosse ci viene un forte dubbio se possa essere una semplice irritazione dovuta al clima che si raffredda, oppure una manifestazione di un possibile contagio da coronavirus. Come si sa il virus del Covid 19 fa parte della grande famiglia dei coronavirus, i cui sintomi si manifestano soprattutto con raffreddore e tosse. Per questo motivo è importante poter rassicurarsi se si è in salute e farlo soprattutto in forma del tutto privata.

L’app dell’Università di Cambridge, permette di ascoltare il respiro e la tosse, basta avvicinare la bocca al microfono dello smartphone. Questa app sarà in grado di dirci se siamo a rischio di infezione.

Un’app che garantisce l’anonimato

Questa applicazione viene da una università molto famosa nel mondo e lo scopo è puramente scientifico. Si cerca in questo modo di perfezionare i sistemi di ricerca e di individuazione del coronavirus. Per questo motivo l’app non è interessata a chi siamo o cosa facciamo, o chi abbiamo incontrato. I dati raccolti servono solo a migliorare la ricerca universitaria. Si può ben immaginare il vantaggio di poter conoscere in anticipo se al minimo segno siamo o no a rischio infezione. Ma anche di come questo sistema elettronico potrebbe aiutare il monitoraggio medico.

E’ incredibile come il nostro telefono ci possa indicare se siamo a rischio di coronavirus : dove scaricare l’app

Quest’app è scaricabile al seguente sito: https://www.covid-19-sounds.org/it/. Se scarichiamo questa app facciamo un gesto concreto per aiutare la ricerca scientifica.