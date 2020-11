“Questo messaggio è stato eliminato”, beh da oggi non più. Perché esiste un modo per scoprire tutti quei messaggi mandati e poi eliminati su WhatsApp. Quante volte è successo e che fastidio. Perché si vuole sapere se quel messaggio era indirizzato a noi, oppure magari era per qualcun altro. Quante cose le persone hanno detto che poi si sono rimangiate, beh con questo trucco “verba volant, scripta manent”, anche se tecnologica. Dunque, ecco come leggere i messaggi eliminati di WhatsApp.

Non più segreti sulla chat

Allora il trucco è molto semplice, anzi semplicissimo. Infatti, basta andare su Google Play Store e scaricare l’applicazione WAMR, un’app totalmente gratuita che permetterà di leggere i messaggi eliminati da tutte le chat di WhatsApp. Oltre a questa app sullo store di Google ce ne sono molte altre, ognuno poi trova l’applicazione migliore per se stesso.

Una volta che si scarica questa applicazione, da quel momento in poi, ogni messaggio che arriva e che poi sarà eliminato non lo sarà più. Perché all’interno di questa applicazione sarà possibile vedere il messaggio originale. Purtroppo, però, non è possibile vedere i messaggi vecchi, ma solo quelli dopo aver scaricato l’applicazione. Quindi, se si vuole leggere un messaggio che è stato eliminato ad esempio una settimana fa non sarà possibile.

Ecco come leggere i messaggi eliminati di WhatsApp scaricando questa app

Ora che è stato svelato questo trucchetto si raccomanda di fare attenzione quando si mandano i messaggi perché non si può mai sapere se il destinatario può leggere i messaggi eliminati, e la figuraccia è dietro l’angolo.

Il povero WhatsApp ogni volta che se ne inventa una c’è sempre un modo per raggirare il suo sistema, però forse la tecnologia e il web sono belli proprio per questo. Ognuno è libero di creare ciò che vuole e aiutare il prossimo in qualunque modo possibile.

