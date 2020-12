Ecco i tre lavori più richiesti nel 2021

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il lavoro è una necessità che costantemente ci assilla. Se non ce lo abbiamo, controlliamo le richieste e le offerte dai siti specializzati. Se ce l’abbiamo, ne cerchiamo uno migliore.

In particolare, a dicembre si vive una fase di raccoglimento e di analisi sull’anno appena passato. Ça va sans dire, quest’anno presenta delle caratteristiche uniche che ne rendono estremamente complicata ogni disamina.

Il discorso sul futuro, se non rassicurante, lascia almeno spazio alla speranza di poter vivere in una società migliore in cui crescere professionalmente. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo condotto una ricerca e siamo giunti a una stima. Ecco, dunque, i tre lavori più richiesti nel 2021.

Digital manager

Il mercato è sempre più legato alla rete. Il digital marketing è quel lavoro di pianificazione della comunicazione e del marketing su internet al fine di accrescere il fatturato dell’azienda presso cui si lavora. A supporto della sua opera, il digital manager coopera e coordina tutte le altre unità di marketing dato che il web è diventato l’elemento cruciale.

Programmatore

I programmi sono i “cervelli” informatici che ci consentono di navigare in internet, di comprare i nostri prodotti preferiti online o, banalmente, controllare i nostri movimenti del conto corrente. Dato che la società si sta digitalizzando sempre di più, la necessità di assumere tecnici che conoscano programmi, come Java, ad esempio, è sempre più forte.

Social media manager

Il social media manager si occupa di gestire tutti i canali social dell’azienda. In altre parole, tende a fidelizzare i clienti già interessati al prodotto dell’azienda di riferimento o ne cerca di nuovi.

Una tecnica molto usata è la costante creazione di contenuti legati al prodotto da sponsorizzare. Dietro a questa nuova figura professionale ci sono molti studi per determinare quando e cosa pubblicare. Per questo non ci si può improvvisare social media manager. Esistono corsi, anche online, per affacciarsi a questa professione.

In definitiva, ecco quali sono i tre lavori più richiesti nel 2021.