I cappotti sono i migliori amici di uomini e donne durante il periodo invernale. Eleganti e comodi ma anche casual potranno essere abbinati in modi molto diversi tra loro. Questa versatilità ci permetterà di utilizzarli in moltissime occasioni, dalle più alle meno formali.

La maggior parte delle persone decide di lavarli o portarli a lavare in primavera. Tuttavia, se utilizzati di frequente, potrebbero aver bisogno di un lavaggio anche a metà stagione.

I cappotti possono essere lavati tranquillamente a casa, sarà sufficiente seguire alcune importanti regole.

Oltre ai classici cappotti di lana, poi, si vedrà anche come lavare e prendersi cura di un particolare capospalla, il loden.

Ecco come lavare un cappotto di lana a casa in lavatrice o a mano con questi rimedi veloci ed economici

Prima di cimentarsi nel lavaggio meglio controllare attentamente l’etichetta all’interno del cappotto. Questo consentirà di capire come procedere senza danneggiarlo, frequentemente infatti si richiede un lavaggio a secco.

In questo caso meglio rivolgersi ad una lavanderia specializzata. Inoltre, prima di mettere a lavare il cappotto sarà bene osservarlo per cercare eventuali macchie che dovrebbero essere eliminate prima del lavaggio con uno smacchiatore.

Se si opta per il lavaggio in lavatrice bisognerà scegliere il programma specifico per la lana a venti o trenta gradi.

Proprio come per i maglioni in lana si sconsiglia l’utilizzo della centrifuga.

In alternativa si potrà procedere con un lavaggio a mano riempiendo la vasca o una grande bacinella di acqua fredda. Aggiungere anche una goccia di sapone di Marsiglia e lasciare a mollo per circa mezz’ora prima di sciacquare.

Loden

Tra i cappotti più amati ne spicca uno in particolare, il loden. Si tratta di un tessuto di origine tirolese robusto e caldo con una storia molto interessante alle spalle. Infatti la storia del loden affonda le radici nel Medioevo quando veniva prodotto dai contadini tirolesi.

La fama di questo tessuto crebbe quando venne utilizzato per confezionare un mantello per l’imperatore Francesco Giuseppe.

Da quel momento in poi divenne un tessuto sfruttato per la produzione di mantelle, cappotti ma anche gonne e giacche.

Il colore classico è grigio ma oggi se ne vedono principalmente verdi scuro, blu e rossi. Un capo molto resistente che potrà essere lavato a casa come un cappotto di lana.

Si sconsiglia di utilizzare la lavatrice, meglio procedere riempiendo la vasca con acqua fredda e sapone liquido.

Lasciare per dieci minuti a mollo prima di risciacquare. Il loden, come gli altri cappotti, dovrà essere messo ad asciugare appeso ad uno stendino o all’aria aperta.

Se il cielo è soleggiato meglio preferire l’asciugatura all’aperto ma lontano dai raggi diretti del sole. Questo specialmente se il tessuto è scuro dal momento che potrebbe sbiadirsi. Ecco come lavare un cappotto di lana a casa in lavatrice o a mano per farlo tornare come nuovo senza fatica.