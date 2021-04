C’è un modo efficace per oscurare i vetri e regolare l’intensità della luce in casa che fa risparmiare sulle bollette. Le tende sono un elemento di decorazione ormai quasi antico e fuori moda. Nonostante possano piacere a molti ecco perché dovremo optare per un altro sistema.

Per regolare l’intensità di luce ci sono sistemi oscuranti e sistemi ombreggianti. I primi permettono di creare o luce o ombra senza eventuali spiragli di luce. I sistemi ombreggianti permettono la regolazione dei raggi solari e di gestire a piacimento la luce che entra dalla finestra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco la soluzione per oscurare i vetri di casa per risparmiare sulle bollette senza utilizzare tende ormai non più alla moda

Il sistema ombreggiante è definito sicuramente come il migliore, innanzitutto perché può essere economico e molto efficace. Le persiane veneziane rientrano in questa categoria e sono eleganti, il design varia per diversi motivi.

Nel Nord Europa si usano modelli molto minimal monocolore o addirittura non si usano oscuranti. Nei Paesi del Sud si preferiscono materiali di legno con sfumature anche colorate. Soprattutto è fondamentale ripararsi dalla luce visto che i raggi di sole sono molto forti.

Considerate le diverse esigenze qual è quindi il modo per risparmiare e avere la migliore qualità?

Ecco spiegato il vantaggio dei vetri oscuranti e come ci fanno risparmiare

I vetri oscuranti sono la soluzione più moderna ed efficace e rispondono perfettamente al rapporto qualità prezzo della nostra domanda.

Si presentano come dei normali vetri e all’interno sono dotati di una veneziana che si può orientare manualmente o con un sistema elettronico. L’installazione permette un’ottima manutenzione e facilita la pulizia dell’impianto. Inoltre, permettono di regolare a piacimento l’intensità di luce e di calore quindi che filtrano nella stanza.

Questo tipo di vetri possono essere scelti in diverse dimensioni, forme e materiali. Grazie all’efficienza di questi infissi si risparmierà sulla bolletta poiché si eviteranno problemi di riscaldamento o spifferi d’aria in casa. Ecco la soluzione per oscurare i vetri di casa per risparmiare sulle bollette senza utilizzare tende ormai non più alla moda.