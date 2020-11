Ecco come lasciare a bocca aperta i figli con un regalo di Natale da 5 euro

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I figli adolescenti sognerebbero un bel regalo a Natale, anche se non lo dicono. Perché quest’anno in molte famiglie si tira la cinghia a causa della disoccupazione, della Cassa Integrazione, della mancanza di liquidità (per chi ha un negozio).

Per non deludere chi va bene a scuola, chi dà una mano in casa o tiene a bada i fratelli minori, si può lavorare in segreto a un piccolo dono che, sia al maschile che al femminile, risulta gradito e divertente.

Servono solo una manciata di chiodi da legno o di viti lunghe, un pò di colla e un barattolo di smalto spray. Ecco come lasciare a bocca aperta i figli con un regalo da 5 euro.

I vecchi libri di scuola diventano superglam

Qualcuno tiene da parte i vecchi libri di scuola, per ricordo o casomai servissero. Ma quando i figli frequentano le scuole medie o al primo anno del liceo, ne abbiamo abbastanza dei sussidiari della scuola primaria. E anche dei libri per i compiti delle vacanze.

Perlustriamo il garage e la cantina alla ricerca di questi reperti e impiliamoli con stile fino a raggiungere l’altezza di 70 cm sopra un telo di plastica o un vecchio quotidiano.

Devono essere tutti della stessa grandezza, possibilmente, in modo che non cadano. Se non li abbiamo, si deve procedere a piramide, con i più piccoli in alto, tranne l’ultimo che può essere un pò più grande.

Il peso della cultura

Cominciando dal basso, inchiodiamo i libri uno sopra l’altro, in modo da formare una pila solida, distribuendo i chiodi in modo che a ogni strato superiore non si vedano. L’ultimo libro bisogna, invece, incollarlo molto bene, con una colla professionale.

Se si vuol stare tranquilli, si può fare un buco centrale in tutti i libri col trapano e passare un pezzo di filo di ferro, fissandolo sul fondo. Poi si incolla l’ultimo libro. Non facciamo una pila troppo alta o troppo pesante, si deve poter sollevare.

Ecco come lasciare a bocca aperta i figli con un regalo di Natale da 5 euro

È ora di dare una passata di colla tutto intorno, in verticale. In modo che le pagine non si aprano. A questo punto bisogna spruzzare la pila di libri incollati con uno smalto spray. Il colore va abbinato a quello dominante nella camera da letto del figlio o della figlia.

Oppure giochiamo sul contrasto. I più gettonati sono nero, rosso, azzurro, giallo e verde evidenziatore e verde inglese per i maschi. Pe le ragazze vanno di moda bianco, rosa shocking, arancio evidenziatore, nero. Ma il top sono sempre oro e argento. La bombola spray costa 11 euro.

e si vuol risparmiare, basta scegliere lo stesso colore per entrambi (es. nero, bianco o giallo evidenziatore) e rientreremo nel budget di 5 euro. Il comodino supertrendy è pronto. Volendo strafare, si possono aggiungere glitter per il comodino al femminile oppure finti ragni di plastica che escono dalle pagine, per i maschi.

Ecco, dunque, come lasciare a bocca aperta i figli con un regalo di Natale da 5 euro.