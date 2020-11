Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per gli amanti del pesce, ecco la ricetta insalata di polpo e patate alla siciliana per un antipasto eccezionale. E per un piatto che, se servito abbondante, può rappresentare a pranzo pure un pasto unico. Per esempio, per il pranzo della domenica serve 1 chilo di polpo verace, 10 patate medie, il prezzemolo e tutta una serie di aromi e di condimenti per dare gusto e profumo all’insalata. Ovverosia una foglia di alloro, una fetta di pan carré, aceto balsamico, il succo di un limone, aceto di vino rosso e sale e pepe quanto basta.

Passando alla preparazione, le patate si possono cuocere con tutta la buccia al vapore per poi spellarle. Fare raffreddare e tagliare ogni patata a fettine sottili. Ma per la ricetta insalata di polpo e patate alla siciliana la massima attenzione deve essere riposta proprio nella cottura del pesce.

Nel dettaglio, in acqua salata portata ad ebollizione, con una foglia di alloro, la prima cosa da fare è quella di tuffare il polpo 3-4 volte nell’acqua tenendolo per la testa al fine di far arricciare i tentacoli. Dopodiché per il pesce si può passare alla cottura per circa 20 minuti. Se il polpo pesa più di un chilo occorre cuocere per altri 5-10 minuti. A questo punto il polpo cotto non deve essere tolto dalla pentola, ma deve essere fatto riposare fino a quando l’acqua non sarà diventata tiepida. E solo dopo toglierlo dall’acqua al fine di tagliarlo a pezzetti.

Nel frattempo, con un mixer è stata preparata una salsa con prezzemolo, succo di limone, aceto di vino rosso, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e la parte bianca di una fetta di pan carré. In una padella capiente scaldare l’aceto balsamico e mettere il polpo, le patate e la salsa. Amalgamare per 2-3 minuti a fiamma media. Spegnere e servire ogni piatto di portata spolverando con del pepe nero macinato fresco.