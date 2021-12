La frittura è uno dei metodi di cottura più amati da grandi e bambini. Un piccolo peccato di gola e una semplice coccola che ogni tanto bisogna concedersi. In realtà, molto spesso rinunciamo, non soltanto perché il fritto risulta pesante e molto calorico. Ma anche perché, il suo odore si propaga velocemente in tutte le stanze, impregnando tende, divani e vestiti.

Noi di ProiezionidiBorsa, che siamo molto attenti alle esigenze dei nostri Lettori, abbiamo fornito in questo precedente articolo “Basta questo rimedio della nonna per eliminare la puzza di fritto dalla cucina” un valido consiglio per risolvere il problema.

Non solo patate e pesce ma anche questo ortaggio insolito è perfetto per preparare ottime fritture

Le patatine fritte solitamente sono l’alimento più richiesto nei fast food. Un contorno sfizioso che tutti amano. A tal proposito ecco una ricetta irresistibile, per preparare delle patate fritte croccanti fuori e morbide dentro.

Anche la frittura di pesce è uno dei piatti della tradizione, amato e apprezzato da molti. Lo gustiamo volentieri in vacanza al mare ma anche a casa.

In realtà sono tanti gli alimenti che possiamo preparare utilizzando questo metodo di cottura. Ma, in particolare, un vegetale insolito e poco conosciuto diventa molto gustoso se preparato fritto.

Parliamo del chayote, il frutto di un ortaggio che appartiene alle famiglie delle cucurbitacee. È chiamato così, nei luoghi in cui è nato, mentre in Italia è conosciuto come zucchina spinosa, zucca centenaria, melanzana spinosa o patata spinosa.

Un vegetale facilmente riconoscibile, perché presenta delle spine su tutta la superficie della buccia. Proprio per questa sua particolarità, non è sempre facile da pelare.

La polpa è molto soda, croccante e il suo sapore ricorda quello della zucca e della zucchina. Il chayote è un vegetale autunnale, che non necessità di particolari cure.

Al naturale o in pastella

Grazie alla particolarità della sua polpa (succosa, dolce, compatta e croccante), il chayote è un ottimo alimento da gustare fritto. Per eliminare la buccia spinosa è consigliato utilizzare dei guanti. Non solo patate e pesce ma anche questo ortaggio insolito è perfetto per preparare ottime fritture.

Una volta eliminata la buccia, laviamo il chayote e tagliamolo a fettine più o meno sottili. Possiamo friggere le nostre fette come se fossero delle patatine fritte oppure preparare una pastella. Ci servirà solamente dell’acqua frizzante e della farina 00. Se vogliamo, possiamo aromatizzarla con del peperoncino in polvere (la quantità dipende dai gusti personali) e dell’origano.

