Nel cielo astrale, il movimento dei pianeti sarà pure lento, ma è incessante. Questo vuol dire semplicemente che i cambi e i colpi di scena non mancano mai nella vita dei 12 segni dello zodiaco.

Detto ciò, quali saranno i segni più fortunati a dicembre? Lo abbiamo chiesto agli esperti per i nostri Lettori e ora ne condividiamo i pareri. In sintesi, l’oroscopo di dicembre regala una cascata di stelle in amore, lavoro e salute a questi 5 segni dello zodiaco.

Per Toro e Leone la parola d’ordine è riscatto

Dopo un novembre abbastanza martoriato, ecco il mese del riscatto per i nati Toro e Leone.

A dicembre le cose migliorano lentamente per i nativi Toro. In particolare saranno da ricordare le date del 15 e del 22. A metà mese Marte smetterà di essere un peso sulle spalle e Mercurio diventerà alleato, a cui si unirà anche il Sole, dal 22. Infine ricordiamo che Venere era, è e sarà ancora in ottimo aspetto. In sintesi, quindi, sarà un mese sugli scudi per quel che riguarda l’amore e la vita professionale e sociale.

Mese di riscatto anche per gli amici del Leone che chiuderanno l’anno in bellezza. In questo caso le date di svolta saranno sabato 4, luna nuova, e il 13, quando arriverà il supporto di Marte. Questo significherà più stima e più affari, contatti, accordi, intuizioni e progetti vincenti.

Fino al 13 ci saranno nel segno anche Sole e Mercurio (poi smetteranno di essere favorevoli) che doneranno energie e una buona dose di fortuna. Quanto all’amore, il cielo di dicembre non prevede favole e scintille, che sono rimandati a gennaio.

Gli amici del segno della Vergine

Per gli amici del segno della Vergine il meglio arriverà dal 13, quando Mercurio sarà in ottimo aspetto e in parte riuscirà a contenere la quadratura di Marte. Per l’influsso benevolo di Giove invece, bisognerà attendere il 29, mentre Venere sarà raggiante per tutto il mese.

Amore alla grande, quindi, mentre attenti alle finanze perché è alto il rischio di compiere il passo più lungo della gamba. Per evitare ogni problema sul nascere, ecco come gestire lo stipendio ogni mese e vivere per sempre senza stress.

L’oroscopo di dicembre regala una cascata di stelle in amore, lavoro e salute a questi 5 segni dello zodiaco

Infine, vento in poppa anche per gli amici Capricorno, che dal 13 assisteranno all’ingresso di Mercurio nel segno e il 21 quello del Sole. Inoltre, Plutone e Venere sono nel segno per tutto dicembre, un mese che pertanto si chiuderà alla grande.

Per gli Acquario c’è da registrare Urano dissonante e Marte contrario fino alla seconda domenica del mese. La situazione migliora dal 13, quando Marte diventerà benigno e rafforzerà gli influssi di Venere, Mercurio (già presenti nel segno) e Sole (dal 21).

Approfondimento

Non tutti conoscono questi 2 modi di investire i soldi della tredicesima a costo zero e guadagnare.