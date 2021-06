Creme e pomate, antidolorifici e antinfiammatori. Ma se bastasse incredibilmente una verdura per calmare il dolore e il fastidio di una puntura? O, addirittura quello di una scottatura in spiaggia o in piscina? È sorprendente come questo alimento riesca ad alleviare la puntura di un insetto ma anche calmare il dolore di una scottatura. Parliamo del cetriolo e questa volta non è il rimedio della nonna, ma dei boyscout. Vediamo perché questa verdura grazie alla sua azione rinfrescante può essere un buon salvataggio in calcio d’angolo in attesa delle più classiche medicine.

Un buon rimedio per la pelle arrossata da puntura o da insolazione è proprio il cetriolo. Ovviamente non parliamo di ustioni ma di semplici arrossamenti. Frulliamo il cetriolo o affettiamolo e applichiamolo sulla pelle per farle lenire il dolore e il senso di prurito. Attenzione che la stessa cosa può funzionare anche d’inverno con la pelle secca per il freddo. Se per caso in casa abbiamo dell’aloe vera aggiungiamola al cetriolo perché formeranno un’unione decisamente concreta ed efficace.

Elimina le macchie della pelle

La scoperta che il cetriolo faccia bene alla pelle si perde addirittura centinaia di anni fa, quando un botanico britannico scoprì che cetriolo e limone facevano miracoli. Uno dei sistemi scoperti allora è ancora utilizzato oggi ed è la rimozione delle macchie della pelle. Basterà semplicemente affettare dei cetrioli ed applicarli sul viso e sulla pelle che presenta le macchie. Dopo circa una mezzoretta vedremo chiaramente un effetto sbiancante. Addirittura, c’è che frulla il cetriolo intero e lo mischia alla crema viso, così da ottenere una soluzione top per la pelle.

Per depurare la pelle possiamo anche creare una maschera frullando assieme il cetriolo, qualche goccia di limone e uno yogurt magro al naturale. Un quarto d’ora di applicazione sul viso e lo sentiremo rinascere fresco e tonificato.

