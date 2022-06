Molto spesso può capitare di ricevere chiamate da parte di numeri sconosciuti e che non abbiamo salvato nella nostra rubrica. La maggior parte delle volte si tratta di call center ed operatori che, a qualsiasi ora del giorno, contattano indistintamente chiunque per proporre offerte, contratti e così via. Altre volte, invece, potrebbero essere dei veri e propri hacker in cerca di dati e denaro da rubare.

In queste situazioni, alcuni cellulari riescono a capire velocemente se si tratta di tentativi di spam. Tuttavia non è sempre così e l’unico modo per scoprire da chi stiamo ricevendo delle telefonate è cercare il numero sui motori di ricerca.

Scrivendo il numero su Google, ad esempio, è molto semplice trovare subito un riscontro, soprattutto se si tratta di un numero fisso. Per quanto riguarda i numeri di cellulare, invece, la situazione è ben diversa. Infatti, in questi casi, bisognerebbe utilizzare altri strumenti di ricerca. Nelle prossime righe sveleremo quali sono i più efficaci per questo scopo e come andrebbero utilizzati.

Ecco come identificare un numero di cellulare sconosciuto in maniera gratuita e con pochi semplici clic

Il primo servizio gratuito, disponibile online e che non prevede il download di app, è TrueCaller. Questo sito web, molto semplice ed intuitivo, è un enorme database che al suo interno contiene tantissimi numeri di cellulare.

Già nella prima schermata è possibile notare un campo di ricerca da compilare. Una volta scelto il prefisso (per i numeri italiani, ad esempio, è +39), basterà digitare il numero sconosciuto e cliccare sul tasto Cerca. A questo punto il sito chiederà di accedere attraverso un account Google o Microsoft, oppure di registrarsi tramite un indirizzo email. Fatto l’accesso e confermati i dati, TrueCaller mostrerà subito il nome e il cognome del proprietario del numero, l’operatore telefonico e il Paese. In basso, il sito ci permette, inoltre, di salvare il contatto, aggiungere un tag, suggerire un nome o segnalare il numero come spam.

Nel caso in cui la ricerca risultasse infruttuosa, potremmo utilizzare un altro servizio altrettanto efficace e puntuale, ossia Sync.me. Questo sito web è praticamente simile a TrueCaller ed anch’esso permette all’utente di registrarsi per scoprire i risultati della ricerca. Quindi, ecco come identificare un numero di cellulare sconosciuto ed evitare telefonate indesiderate.

Come cancellare il proprio contatto

Un’altra operazione che possiamo effettuare su entrambi i siti è eliminare dai database il proprio recapito telefonico. Infatti va precisato che questi servizi prelevano e raccolgono informazioni grazie a fornitori terzi, ai quali magari abbiamo lasciato il contatto in passato. Quindi è probabile che, se qualcuno dovesse cercare il nostro numero, potrebbe scoprire molto facilmente anche il nostro nome e cognome.

Quindi, per eliminare il numero da TrueCaller, basterà accedere alla pagina Privacy, cliccare su Unlist here, inserire il proprio numero e dare la conferma. In 24 ore il recapito dovrebbe sparire dal database. Su Sync.me, invece, bisognerà sempre andare su Privacy, cliccare su Unsubscribe ed inserire nome, cognome e indirizzo email. Una volta dato l’ok, sarà anche qui sufficiente attendere 24 ore per l’eliminazione dal database.

