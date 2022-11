10 motivi per regalare un viaggio a Matera, in Basilicata

Viaggio da regalare? Matera si trova in Basilicata (una delle Regioni meno care d’Italia) ed è la città con più turismo nell’ultimo tempo non solo per essere stata Capitale della Cultura. I sassi di Matera sono solo una delle ragioni per cui visitare questa città antica italiana.

Il bianco, il colore dei sassi, percorre tutta la città. L’incantevole Matera è divisa in due parti: la parte centrale e i sassi di Matera, una città nella città.

Regalare un viaggio a Matera si può fare poiché chiunque può partire da qualsiasi parte dell’Italia: in aereo o in treno. Per un viaggiatore, fare tappa a Matera è obbligatorio. Infatti, esistono viaggi da regalare organizzati e con le guide turistiche.

Perché regalare un viaggio a Matera in Basilicata? Vediamo i motivi e un breve approfondimento.

Ecco i 10 motivi per regalare un viaggio a Matera

Per prima cosa, evidenziamo che è stata inserita dal New York Times tra le mete da visitare.

Matera imbiancata di neve e in inverno è un posto meraviglioso. Inoltre, è la città tra le più antiche d’Italia.

Le case-grotta o la parte sotterranea di Matera sono delle meraviglie.

Ricordiamo, poi, che Pier Paolo Pasolini ha girato “Il Vangelo secondo Matteo”, scelta tra tutte le città d’Italia.

Per quanto riguarda la cucina, la puccia è uno dei cibi tipici della zona che si trova in ogni ristorante, bar e locale: impossibile non assaggiarla, è squisita.

Perché vedere Matera? La città lucana offre la vista di un posto immerso nei sassi con diversi belvedere dove poter vedere un panorama pazzesco.

Musei e Cattedrali sono tappe da visitare durante il tour nella città in Basilicata.

Ovviamente, da vedere assolutamente sono i Sassi di Matera, divisi per Sasso Barisano e Sasso Caveoso, due parti che si incontrano e formano un unico posto incantevole con case e grotte, ma anche negozi, bar e strutture per dormire.

Infine, il parco della Murgia Materana, un vero e proprio parco archeologico ma anche una zona protetta.

A questo punto, abbiamo scoperto i 10 motivi per regalare un viaggio a Matera e ci chiediamo: perché non regalarlo?

Quanti giorni occorrono per visitare Matera? Non è grandissima, per cui un soggiorno di due giorni basta e avanza. Un giorno ci si può dedicare a vedere le chiese, i negozi e il centro città. Mentre, un altro giorno si possono visitare i sassi di Matera.

Questi ultimi, poi, conosciuti e famosi, sono Patrimonio dell’UNESCO. In questa città lucana si fa molta attenzione al cliente, difatti, nella maggior parte dei locali fanno anche pane senza lievito e senza glutine.