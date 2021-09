Decorare il proprio terrazzo o il proprio salotto con le piante è un’idea di cui rarissimamente ci si pente. D’altronde, poche cose aggiungono un tocco di classe e di colore all’arredamento così come fanno le piante.

Ciò che però è importante sapere prima di riempirci il giardino, il balcone o una stanza di casa, è che quest’ultime necessitano di tanta cura e attenzione. In quanto, le minacce che affrontano e che potrebbero farle morire sono sempre dietro l’angolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno più di tutti

Tra tutti i pericoli che dobbiamo considerare quando abbiamo le piante dentro casa ce ne è uno in particolare che dovrebbe spaventarci. Ovvero, il possibile arrivo di animali, insetti e parassiti di ogni tipo. Ogni specie poi ne ha alcuni che proprio non riesce a combattere da sola.

Per questa ragione è necessario non solo scoprire quali sono i più pericolosi ma anche capire come allontanarli o eliminarli. A questo proposito, tra pochissimo, sveleremo un ottimo rimedio naturale che potrà senza dubbio tornare utile a molti.

Per dire addio alle fastidiose farfalle sui nostri gerani ecco uno straordinario rimedio naturale

Oggi ci occupiamo dei gerani, pianta bellissima che sempre più persone decidono di sfruttare per decorare gli spazi interni ed esterni delle proprie case. Come molti probabilmente già sapranno, i gerani hanno in particolare un nemico, ovvero le farfalle. Ci riferiamo nello specifico alla Cacyereus Marshalli, la specie che, per l’appunto, attacca queste piante meravigliose.

Per allontanarle ovviamente abbiamo a disposizione diverse tecniche. Oggi, però, ne vogliamo presentare una in particolare. Quindi, per dire addio alle fastidiose farfalle sui nostri gerani ecco uno straordinario rimedio naturale.

Il metodo è semplicissimo e prevede l’utilizzo di solamente due ingredienti, ovvero peperoncino macinato e aglio. Ciò che bisognerà fare, per creare questo composto, sarà recuperare un recipiente e inserire al suo interno del peperoncino macinato e due spicchi di aglio. Ridotti precedentemente in piccoli pezzi. Dopodiché, dovremo aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e lasciare che il composto riposi almeno dodici ore.

A questo punto andrà filtrato il tutto e travasato in un contenitore al quale sarà possibile aggiungere uno spruzzino. Nebulizzando il composto direttamente sui gerani si potranno vedere in poco tempo ottimi risultati. Dovrebbero arrivare già dopo pochi giorni, in quanto queste farfalle sono estremamente infastidite dall’odore sia dell’aglio che del peperoncino.

In caso contrario, basterà ripetere nuovamente questa operazione e da lì a poco potremo vedere le nostre piante ormai libere dalla presenza di questi fastidiosi animali.

A proposito, invece, di altri parassiti in grado di renderci la vita difficile con i fiori e le piante, suggeriamo di continuare a leggere i nostri articoli a riguardo. Ad esempio, in passato, abbiamo avuto modo di vedere come incredibilmente coltivando questa pianta nell’orto possiamo salvarci dalla cocciniglia.