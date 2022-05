Quando le persone ereditano dei beni c’è da fare i conti in certi casi con il Fisco. Ovverosia, quando a scattare è la tassa di successione per la quale, pur tuttavia, rispetto al passato in Italia ci sono delle agevolazioni e delle esenzioni che, in certi casi, sono rilevanti. Dato che si può arrivare pure a una franchigia che è pari a ben 1,5 milioni di euro. Questo vale, tra l’altro, non solo per la tassa di successione, ma pure per le imposte legate alle donazioni.

Nel dettaglio, in forza al Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, attualmente in Italia per l’imposta sulle successioni e sulle donazioni sono vigenti sia le aliquote applicate e fissate in base al grado di parentela sia le franchigie. Ecco allora quali sono.

Ecco come evitare di pagare le tasse di successione grazie a tutte queste importanti esenzioni garantite dalla Legge

In particolare, attualmente ai sensi di Legge, l’aliquota più bassa per le imposte relative a successioni e donazioni è pari al 4% per le eredità in favore del coniuge e/o di parenti in linea retta. Con il 4% di imposta che si applica solo oltre la franchigia, che in questo caso è pari a ben 1 milione di euro.

Ecco come evitare di pagare le tasse di successione, quindi. Visto che sostanzialmente in Italia le tasse sulle successioni e sulle donazioni scattano solo per le grandi eredità. Quando a ereditare sono i fratelli e/o le sorelle, invece, l’aliquota sale al 6% con una franchigia che è pari a 100.000 euro. Aliquota sempre al 6%, ma senza franchigia, pure per tutti gli altri parenti fino al quarto grado.

Ai titolari di legge 104 la massima franchigia per le successioni e per le donazioni, ecco come

Mentre per le eredità che non rientrano nelle casistiche sopra indicate l’aliquota sale all’8%. Anche in questo caso senza l’applicazione di alcuna franchigia. Mentre la franchigia più alta e pari a 1,5 milioni di euro, come sopra accennato, si applica quando a ereditare, ai sensi della Legge 104, è un portatore di handicap con invalidità grave certificata.

