Il periodo che va tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno è perfetto per donare nuova linfa al prato.

In un precedente articolo ci eravamo soffermati sulla tipologia di erba da seminare in questo periodo.

Oggi, invece, si cercherà di capire come e in quali quantità seminare l’erba.

Infatti, i quantitativi di erba da utilizzare dipenderanno principalmente dalla varietà di semi utilizzata, se puri o miscugli.

La regola generale è quella di seminare dai quindici ai cinquanta grammi di semi. Tuttavia, si consiglia di attenersi sempre alle quantità indicate sulla confezione.

La semina, inoltre, dovrà essere effettuata dopo aver fatto assestare il terreno. Per questo motivo si consiglia di aspettare un paio di settimane dopo il livellamento del suolo.

Ecco come eliminare erba e piante infestanti in giardino sostituendole con uno splendido prato verde

La semina potrà essere manuale o meccanica. La semina manuale è perfetta per coprire piccole superfici e consiste nel lanciare i semi manualmente con lanci incrociati.

La seconda categoria, invece, sarà perfetta per appezzamenti di terreno più grandi, si effettua utilizzando un piccolo carrello dal quale cadono i semi.

Prima della semina sarà necessario eliminare accuratamente la precedente erba utilizzando diserbanti chimici o con una vanga.

In spazi piccoli si potrà utilizzare una vanga manuale mentre in spazi più grandi sarà preferibile utilizzarne una meccanica.

Lavorare il terreno scavando a una ventina di centimetri di profondità, prendere le zolle della cotica e fare attenzione a non lasciare residui di rizomi.

In seguito procedere con la concimazione interrando il concime. Dopo la semina coprirla con uno strato di terriccio formato da un miscuglio di torba e sabbia.

Da ultimo passare un rastrello sulla superficie e passare un rullo per compattare il terreno.

Nel giro di poche ore irrigare delicatamente cercando di non riportare in superficie i semi. L’operazione potrà anche essere ripetuta più volte al giorno per una ventina di giorni.

Per quanto riguarda il taglio della nuova erba si potrà procedere quando avrà raggiunto l’altezza di circa dieci centimetri.

Per il primo taglio si consiglia di spuntare leggermente l’erba per non danneggiarla, sempre a terreno asciutto. Potrà essere calpestata dopo circa sei settimane dalla semina. Ecco, quindi, come eliminare erba e piante infestanti in giardino sostituendole con uno splendido prato verde.