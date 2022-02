Con l’arrivo della bella stagione aumenterà non solo il tepore ma anche il nostro desiderio di muoverci, sportarci per visitare luoghi d’arte, città storiche e paesaggi incantevoli. Non sempre la nostra disponibilità economica ci permetterà di andare molto lontano e di spendere tanto. Ecco perché in alcune occasioni abbiamo evitato di fare grandi gite. In realtà basta essere organizzati e informati al punto e al momento giusto per poter spendere pochissimo e divertirsi ugualmente.

Prenotare per tempo l’entrata ai musei farà la differenza

Uno dei modi migliori per spendere zero euro potrebbe essere quello di organizzare una vacanza in giornata al lago o al mare. Potremmo portare con noi un ricco pranzo al sacco preparato in casa. Potremmo rilassarci con un telo disteso in riva al lago o sulla spiaggia e assaporare un anticipo d’estate se la giornata è bella. I soldi spesi saranno al massimo quelli della benzina e del posteggio. Anche visitare il centro storico di una città italiana potrebbe farci risparmiare tanti soldi. Potremmo posteggiare in una zona fuori mano e fare una passeggiata per scoprire le bellezze artistiche del luogo.

Arrivati al centro storico potremmo visitare monumenti e chiese che normalmente non esigono il biglietto per l’accesso. Basta scegliere la cittadina giusta e con mappa alla mano decidere il percorso da fare con la nostra famiglia.

Scopriremo sicuramente tante bellezze che la nostra Italia ha da darci anche in piccoli Comuni e borghi.

Ecco come e quando organizzare una gita fuori porta in primavera con figli al seguito e spendere pochi soldi

Ricordiamoci inoltre che ogni prima domenica del mese i musei delle nostre città sono aperti e gratuiti. Sarà necessario informarci ed eventualmente prenotarci. Arrivati sul luogo avremo sicuramente una lunga fila davanti e qualche ora di attesa, ma ne varrà la pena. A questo punto i soldi spesi saranno sempre e solo quelli della benzina e del posteggio.

Potremmo fare lo stesso discorso per le giornate di apertura dei monumenti gestiti dalla FAI, il Fondo per l’ambiente italiano. Le giornate FAI di primavera si svolgeranno il prossimo 26 e 27 marzo e dal 17 marzo sarà possibile consultare online la lista dei monumenti aperti e disponibili. Ci sorprenderemo nello scoprire quanti luoghi di importanza storica e di incredibile bellezza abbiamo nel nostro territorio. Approfittiamone a primavera inoltrata.

Ecco come e quando organizzare una gita con tutta la famiglia. Essere informati ci permetterà di risparmiare tempo e denaro e di godere di indimenticabili momenti tutti insieme.