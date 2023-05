Oggi è atteso il report sull’occupazione americana, e questo dovrebbe portare alla fase direzionale che attendiamo fino al 4 agosto. Sarà al rialzo o al ribasso? Noi propendiamo per la prima ipotesi, ma come al solito quello che conterà non saranno le previsioni quanto l’andamento dei prezzi. Siamo in piena tornata delle trimestrali, e dopo l’ultimo rialzo dei tassi, si dovrebbe andare verso una pausa lunga della politica restrittiva. Il ciclo economico inoltre sembra proiettato verso una fase di atterraggio morbido. Il mix perfetto questo per far salire i prezzi dell’azionario. Cosa accadrà ora a Wall Street?

Le previsioni

I nostri calcoli statistici sul prezzo tempo proiettano una fase direzionale dal 6/7 aprile al 4 agosto, e dovrebbe essere al rialzo;

per quanto riguarda il mese di maggio, dopo i primi 3/4 giorni di Borsa aperta in negativo dovrebbe riportarsi al rialzo;

il sell in may nel 2023 avrebbe poche probabilità per verificarsi;

l’anno dovrebbe chiudersi con un rendimento del 20/25%.

Torniamo al breve termine.

A Wall Street la giornata di contrattazione di giovedì si è chiusa in ribasso (in recupero dai minimi della seduta) e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.127,74

Nasdaq C.

11.966,40

S&P500

4.061,22.

Sono stati colmati i gap di prezzo che erano stati lasciati aperti fra il 26 e il 27 aprile.

Cosa accadrà ora a Wall Street? I livelli da monitorare

Quali sono i livelli da monitorare? La situazione grafica continua a rimanere invariata.

Nel brevissimo il rialzo potrebbe durare se reggeranno i seguenti livelli in chiusura di seduta giornaliera:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Siamo giunti ad un punto nodale, e fra oggi e lunedì si deciderà probabilmente il futuro fino al 4 agosto. Non ci sarà via di mezzo a nostro parere: o si sale con forza, oppure si scenderà con la stessa intensità.

Vedremo cosa accadrà

