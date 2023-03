Chi compra casa su questo meraviglioso mare fa un grandissimo affare e la paga anche meno di 60.000 euro

Molte persone sognano di avere una casa al mare, ma spesso pensano che l’acquisto di un immobile con vista mare sia troppo costoso. Tuttavia, lungo la costa adriatica, è possibile trovare case con vista mare anche a meno di 60.000 euro. Chi compra casa su questo meraviglioso mare fa un grandissimo affare.

In Italia, con oltre 8.000 km di costa, ci sono numerose opportunità per acquistare immobili vicino al mare a prezzi alla portata di tutti. Ovviamente non si tratti di ville di lusso con piscina in stile californiano. Tuttavia si possono trovare soluzioni molto carine con dimensioni simili a quelle degli appartamenti nelle grandi città. Se state cercando un’occasione per acquistare una casa al mare, qui potreste trovare ciò che cercate.

Case al mare in Toscana e Liguria per investimenti immobiliari anche di 40.000 euro

Naturalmente, i costi al metro quadro per l’acquisto di case vicino al mare possono variare notevolmente a seconda della zona in cui ci si trova in Italia. Ad esempio, in Liguria, il prezzo medio di una casa vicino al mare è spesso più elevato rispetto ad altre parti del Paese. Tuttavia, non è impossibile trovare soluzioni abitative a pochi metri dal mare a meno di 50.000 euro.

La Toscana offre anche essa la possibilità di acquistare case con vista mare a prezzi accessibili, a partire anche da soli 40.000 euro. Inoltre, il vantaggio della Toscana è l’offerta di un bellissimo mare e di un meraviglioso entroterra collinare. Così si possono trovare appartamenti o casali in campagna con vista mare a pochi minuti dalla costa. Questo contesto unico consente di godere sia della bellezza del mare che della tranquillità del verde collinare.

Chi compra casa su questo tratto di costa può fare degli affari d’oro

Il mare Adriatico è una meta molto amata sia dagli italiani che dagli stranieri. In particolare le coste della Romagna da anni attirano turisti da tutta Italia e non solo. Tuttavia, il mare delle Marche non è da meno, offrendo un’esperienza più familiare e rilassante rispetto alla vivace Romagna.

Per chi cerca una casa al mare, le Marche offrono numerosi appartamenti a prezzi interessanti. Ad esempio, a Torre Palme, frazione del comune di Fermo, è possibile acquistare un bilocale di 45 metri quadri a 58.000 euro, a pochi minuti dal mare e circondato da splendide colline.

Bella mansarda vista mare ad un prezzo straordinario

Altri due interessantissimi esempi. A Sant’Elpidio, vicino a Fermo, è in vendita un trilocale completamente ristrutturato. Questo appartamento è una mansarda di 80 metri quadri, vista mare, a 55.000 euro. A Civitanova Marche, poco più a sud, c’è un bilocale di 65 metri quadrati con una vista panoramica sul mare, acquistabile a 55.000 euro.

Questi sono solo alcuni esempi della vasta offerta immobiliare lungo la costa adriatica delle Marche. Qui è possibile trovare opportunità immobiliari con un prezzo medio tra gli 800 e i 1.000 euro al metro quadro. Valori di molto inferiori rispetto ai prezzi delle medie e grandi città italiane.

(n.d.r. Tutte le offerte sui siti di compravendita immobiliare che operano nelle zone citate).