I nostri smartphone sono dotati oggi di un servizio molto efficace per evitare che qualcuno possa accedervi senza la nostra autorizzazione. Si parte dal riconoscimento facciale, passando per l’impronta digitale, fino ad arrivare allo storico PIN e poi eventualmente il PUK. Insomma, di modi per preservare la nostra privacy ce ne sono molti, eppure i nostri telefoni sono continuamente sotto controllo. Possono essere sotto controllo in remoto, quindi magari da hacker esperti che cercano di accedervi. Oppure magari anche da amici o colleghi.

Ecco come capire se qualcuno ha provato ad accedere al tuo smartphone

Magari abbiamo lasciato il telefono sul tavolo, oppure sulla nostra scrivania, e qualcuno vuole accedervi per leggere le nostre informazioni private. Oppure per farsi semplicemente gli affari nostri. Quanti nel vostro gruppo di amici, hanno quello che non è in grado di farsi gli affari suoi? Ecco come capire se qualcuno ha provato ad accedere al tuo smartphone. Da oggi in poi potrete dire addio ad amici impiccioni, con una semplice applicazione. Infatti se la tecnologia fa passi da gigante per rubarci la privacy, su un binario parallelo viaggia la tecnologia che invece è utilizzata per proteggerci.

L’app che protegge il telefono

Esiste infatti un’applicazione che potete scaricare sul vostro dispositivo. L’app sarà sempre attiva in background. Quest’app, in sostanza, registra tutte le volte che qualcuno prova ad accedere al vostro smartphone con esito negativo. Una volta che entrate nella home dell’applicazione, vedrete un registro di tutti gli accessi effettuati. Se qualcosa non vi torna, cliccando sull’accesso potrete vedere data e ora del tentato accesso. Inoltre, quest’app scatterà anche una foto di colui che ha provato ad entrare nel vostro smartphone. In questo modo potrete scoprire tutte le persone che hanno tentato l’accesso senza alcun successo. Se quindi avete il sospetto che qualche vostro amico vi spii, attrezzatevi prima che sia troppo tardi.

Approfondimento

