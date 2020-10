L’autunno è ricco di verdure e frutti buonissimi. È il momento per fare le conserve per garantirsi un inverno pieno di bontà! Gli ortaggi sott’olio e le confetture, ormai, hanno pochi segreti per chi ama approvvigionarsi per la stagione fredda. Perché non provare una ricetta semplice per fare le olive in salamoia in casa? Adesso è il momento perfetto per raccogliere qualche frutto da conservare!

Sono buonissime, perfette per essere servite ai tuoi ospiti durante un aperitivo. Oppure per fare uno spaghetto alla puttanesca in poco tempo. O per garantirsi un bel piatto di pasta goloso e veloce a prova di chef.

L’ingrediente principale

Le olive sono davvero amatissime dalla stragrande maggioranza degli italiani e non solo.

L’Italia è ricca di coltivazioni di ulivi e tanti hanno questo albero anche nel proprio giardino. Non sono rari nemmeno quelli che hanno un ulivo sul balcone o terrazzo. Ma se non avete a disposizione le vostre olive, come fare?

L’alternativa, è comprare le olive da un fruttivendolo o da un produttore durante una gita in campagna.

Non importa la quantità! Anche un solo un barattolo preparato con le tue mani avrà un gusto speciale. Perché c’è il tuo impegno, il tuo amore.

Una ricetta semplice per fare le olive in salamoia in casa

Innanzitutto, dobbiamo procurarci delle olive non completamente mature. Scartiamo quelle con qualche difetto.

Il secondo step è di lavarle bene. Dopodiché, poniamole dentro un contenitore e copriamole con dell’acqua. Adagiamo un peso sopra (ad esempio un’altra pentola, piena d‘acqua).

Dobbiamo avere cura di cambiare l’acqua ogni giorno per 20 giorni.

Passato il tempo necessario, lo step successivo è la conservazione.

Scoliamo le olive e mettiamole su un canovaccio per eliminare l’umidità in eccesso. Nel frattempo, prepariamo una salamoia facendo bollire l’acqua con il sale (in proporzione 100 gr di sale per 1 litro d’acqua). La lasciamo raffreddare.

Sterilizziamo i barattoli seguendo le guide del Ministero della Salute.

Prendiamo le nostre olive, le poniamo all’interno dei barattoli fino a riempimento e le copriamo con la salamoia fino all’orlo. È fondamentale che nessun’oliva fuoriesca dalla salamoia. D’aiuto, possono essere anche gli appositi presselli.

Infine, chiudiamo i barattoli ermeticamente (attenzione di usare tappi nuovi!) e li mettiamo in un luogo buio per la conservazione. Un barattolo preparato con le tue mani avrà un gusto speciale.

Le olive saranno pronte non prima di una settimana.