Noi di ProiezionidiBorsa spesso vi spieghiamo come risparmiare con pochi semplici trucchi o come riutilizzare degli oggetti di tutti i giorni, adattandoli ad usi sempre diversi. Non vedete l’ora di scoprire la novità di oggi? Ecco qui illustrato l’uso segreto e intelligente del panno in microfibra!

L’uso segreto e intelligente del panno in microfibra!

Il panno di microfibra è un utensile che si può trovare in ogni supermercato, dai più piccoli a quelli meglio forniti. Generalmente, questo tessuto morbido e spugnoso aiuta molte persone nella pulizia della cucina. In particolare nel rimuovere lo sporco dalle superfici. Inoltre, ha il vantaggio di essere riutilizzabile e durevole nel corso del tempo, senza bisogno di grandi attenzioni.

Ma se vi dicessi che esiste un altro modo per utilizzarlo in tutt’altro ambito?

Un ottimo alleato della vostra beauty routine

Ecco svelato il segreto, il panno di microfibra può essere un ottimo alleato della vostra beauty routine.

Infatti, grazie alle sue fibre sintetiche, che svolgono una funzione microabrasiva, ha una funzione detergente e struccante. Naturalmente se abbinato alle sostanze corrette. Il loro potere pulente, associato a un detergente oleoso, rimuoverà ogni residuo di sporco dalla vostra pelle, lasciandovi lisce e morbide.

Mi raccomando però, non esagerate a strofinare: questo passaggio deve essere fatto con la massima delicatezza e deve rappresentare una coccola prima di andare a letto.

Dimenticate, quindi, le salviette struccanti e buttatevi su questa soluzione più economica e colorata. Questa garantisce una corretta detersione del vostro viso! Se avete dei dubbi nell’acquistare un prodotto simile e volete sentirvi più sicure, state tranquille. Esistono, infatti, anche delle versioni di questo oggetto che sono prodotte da delle case cosmetiche o da delle famose beauty guru.

E voi conoscevate l’uso segreto e intelligente del panno in microfibra? Se non volete perdervi altri consigli utili che vi faranno risparmiare tempo e denaro non perdetevi questo articolo dedicato alla pulizia del tablet!