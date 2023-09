Chi vincerà alla lotteria, al Superenalotto e al Gratta a e Vinci? Probabilmente è Lui, lo dice l’Oroscopo, ma anche i Tarocchi

Esiste il profilo di una persona che, nel mese di settembre 2023, potrebbe davvero conseguire delle vincite straordinarie, portandosi a casa una barca di quattrini: l’identikit di questo fortunato vincitore, può essere delineato grazie all’ausilio del segno zodiacale e dei Tarocchi.

Gli strumenti divinatori, come i Tarocchi, e l’antica sapienza astrologica, sono un valido aiuto non solo per la comprensione di sé e la conoscenza del futuro possibile. Infatti, un sapiente uso di queste arti arcane permette anche di delineare con buona approssimazione anche avvenimenti, persone, situazioni. Perché allora non interrogare le lame su chi vincerà alla lotteria, potenzialmente, nel mese di settembre 2023?

Sappiamo che il pianeta deputato a procurare enormi colpi di fortuna è tradizionalmente il gassoso Venere. Legato alla Dea dell’Amore delle più svariate mitologie e tradizioni, non solo greca a romana, il pianeta Venere evoca tutto ciò che è bello, confortevole, materno, abbondante. Il primo segno zodiacale nella classifica dei più fortunati di settembre 2023, infatti, è proprio quello che sta assistendo alla fine dell’opposizione di Venere, ed è destinato a recuperare alla grande. Oltre al segno zodiacale però, i Tarocchi sono in grado di fornire altri numerosi dettagli.

Chi vincerà alla lotteria, al Superenalotto e al Gratta a e Vinci

A livello prettamente zodiacale, il potenziale vincitore di grandi fortune al gioco, nel mese di settembre, è senz’altro il Leone. Segno di fuoco per eccellenza, indomito, ma anche nobile, protettivo e generoso, il Leone non rimpiangerà certamente il default dei mesi scorsi.

L’ingresso nel mese di settembre riserverà enormi sorprese a questi nativi, che vengono annunciati nei tarocchi attraverso due Arcani precisi. Trattandosi di persone, parliamo senz’altro del Re e della Regina di Bastoni. Le caratteristiche legate a queste due lame, potrebbero aiutarti a riconoscerti come vincitore. Questo, non solo come appartenente al segno del Leone, ma anche come persona che si riconosce nelle qualità di questi due Reali.

Identikit del possibile fortunato vincitore al gioco nel mese di settembre

Chi appartiene al segno del Leone, così come i rappresentanti degli altri segni di fuoco, è caratterizzato da un temperamento impulsivo, decisionale, attivo. Si tratta di persone coraggiose e spesso amanti del rischio. Non sorprende affatto che possano essere abili giocatori. È però doveroso un invito alla moderazione. Persone così impetuose e preda dei propri impeti, dovrebbero porsi verso il gioco con equilibrio e moderazione.

Il Re di Bastoni è una figura attiva, forse qualcuno che tende a viaggiare molto per lavoro, mentre la Regina di Bastoni si riconosce anche dal suo aspetto fisico: è solitamente bellissima, appariscente. Seduttivi per natura, si tratta di persone che sanno farsi valere in ogni campo della vita. Volitivi e testardi, tendono a riflettere poco e agire molto. La buona notizia, è che per rientrare nel profilo del vincitore e degli Arcani corrispondenti, non è necessario che tu sia nato sotto il segno del Leone. La previsione infatti è valida anche per i nativi che presentano questo segno anche in Giove, Venere, Ascendente e Luna, all’interno del proprio Tema Natale.