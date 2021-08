Esistono tante piante che hanno questa apparente qualità. Riuscire ad attirare la buona sorte a chi decide di tenerle in casa e prendersene cura. Non per niente le piante sono il regalo più diffuso non appena ci si trasferisce in una casa nuova. O si inaugura un nuovo negozio o attività. Ma alcune piante più di altre sembrano nascondere questo incredibile potere.

Non solo tronchetto della felicità o quadrifoglio

La pianta più famosa di tutte è sicuramente il tronchetto della felicità. Già il suo nome rivela la sua più grande qualità. Ma la piantina spontanea portafortuna per eccellenza è il quadrifoglio. Secondo le credenze popolari trovarlo in un campo per caso è sinonimo di buona sorte. Le origini di questo mito sembrano antiche, ne abbiamo parlato in questo articolo “Scopriamo perché il quadrifoglio porta fortuna.”

Ecco come attirare soldi e fortuna mantenendo sempre rigogliosa questa stupenda pianta tropicale

Ma tra le numerose piante portafortuna ce ne sono alcune meno conosciute. Oggi parleremo di questa splendida pianta tropicale chiamata Pachira aquatica. Questa pianta in natura può raggiungere dimensioni importanti, anche 18 metri d’altezza. Questa pianta viene anche chiamata “money tree”, appunto albero dei soldi.

Abbiamo parlato della sua capacità di attrarre soldi in un precedente articolo. “Richiama i soldi nella casa di chi la possiede, ecco la pianta dalla straordinaria bellezza che sta facendo impazzire tutti.” Questo piccolo alberello dal fusto intrecciato dovrebbe portare benessere finanziario secondo alcune leggende orientali.

Facile da coltivare ha bisogno di tanta umidità essendo una pianta tropicale. Ma quello che la rende la pianta da appartamento perfetta è l’irrigazione. Infatti il modo migliore di innaffiarla è usare l’acqua di scarto del condizionatore. Perfetta per favorirne la crescita e farla diventare subito rigogliosa. Ma non innaffiamola direttamente nel vaso perché le radici potrebbero marcire. Immergiamola in una ciotola e lasciamola in ammollo per una decina di minuti. Proprio come si fa per le orchidee.

Quindi, ecco come attirare soldi e fortuna mantenendo sempre rigogliosa questa stupenda pianta tropicale.

Corriamo subito al vivaio per procurarcela e attirare la buona sorte.

