Ogni tanto il nostro corpo ci lancia dei messaggi per dirci che è in difficoltà. In questa situazione, la cosa fondamentale da fare è rivolgerci subito al medico, per capire in cosa consiste il problema.

Una volta capito, ci verranno prescritti eventuali farmaci oppure dei cambiamenti alla dieta. Noi dobbiamo seguire ciò che ci viene indicato il più possibile, così da migliorare il nostro stato di salute. A questo proposito, recentemente abbiamo proprio consigliato un metodo davvero intelligente per raggiungere i nostri obiettivi di buona salute.

Oggi, invece, più che parlare di cure, parliamo di sintomi. Infatti, facciamo attenzione a questo comune sintomo che può segnalare una grave malattia agli occhi.

Ecco di cosa si tratta

Può succedere a volte che ci vengono gli occhi “rossi”. In genere, non c’è troppo da preoccuparsi. Può succedere quando siamo stanchi o quando abbiamo passato troppo tempo al PC.

Questo succede perché i vasi sanguigni degli occhi si dilatano, in seguito allo sforzo di stare per lungo tempo di fronte ad uno schermo. Lo stesso sintomo può emergere dopo essere stati molto tempo al sole oppure in seguito a traumi o a corpi estranei entrati nell’occhio.

L’ente pubblico della sanità inglese, ovvero l’NHS, ha stilato un’utilissima lista di sintomi associabili al glaucoma. Si tratta di una seria malattia che colpisce il nervo ottico e può portare alla cecità. Tra i sintomi del glaucoma troviamo forte dolore agli occhi, nausea, vomito, visione sfocata, occhi arrossati.

Insomma, è vero che gli occhi rossi possono essere sintomo di un disturbo passeggero, ma se non passa in fretta facciamo attenzione. Potrebbe darsi infatti che la loro causa sia più grave e più profonda. Se l’arrossamento dura qualche giorno, andiamo subito dal medico.

Ricordiamo che il glaucoma è una grave malattia, ma i suoi effetti più gravi possono essere evitati se si fa una corretta prevenzione.