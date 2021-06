Il caldo, il lavoro e i problemi ci portano ad una situazione comune. Quando usciamo dall’ufficio o dal lavoro alle sei abbiamo tutti voglia di rinfrescare mente e anima con una bella bibita gassata. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo raccontato una bella tendenza che si sta diffondendo proprio in questi giorni.

Tuttavia, può capitare che non abbiamo con noi un cavatappi e nemmeno un accendino. Come apriamo dunque queste piccole bottiglie? Ecco come aprire una birra o una bibita gassata con il tappo senza cavatappi e non è con l’accendino.

Il caro vecchio accendino

I fumatori sapranno già. Chi ha questo vizio, infatti, non passa giorno senza uscire con un accendino nella tasca. Amico intramontabile della sigaretta, l’accendino ci può anche essere utile per aprire delle bibite o la birra con il tappo. Non è la soluzione innovativa che Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo fornire oggi, ma ricordiamolo a beneficio del Lettore.

Con l’accendino possiamo fare pressione sotto il tappo con l’aiuto della nostra falange del pollice. Tenendo fermo il tappo, facciamo pressione e lo vedremo partire via. Bene, ma per chi non fuma? Ecco, un’altra soluzione c’è ed è meravigliosamente semplice.

Ecco come aprire una birra o una bibita gassata con il tappo senza cavatappi e non è con l’accendino

Ci saranno sicuramente delle persone che, beate loro, non fumano. Ma non ci sono delle persone che vanno in giro scalze. Le scarpe sono sia un grande tocco di classe sia una necessità da indossare quotidianamente. Quando ci troviamo a dover aprire una bottiglia con il tappo ma non abbiamo né un accendino né un cavatappi, possiamo tranquillamente usare le nostre scarpe. Come?

Forse il movimento non è dei più eleganti, ma è sicuramente efficace. Basta dare un forte colpo con la parte rinforzata del tacco della scarpa al fondo della bottiglia, e la pressione interna farà andar via il tappo. Quando lo facciamo, sinceriamoci di non avere amici o famigliari nelle vicinanze. Nessuno amerebbe ricevere gli schizzi della nostra bibita preferita sul suo vestito!