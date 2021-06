Esiste una vera e propria fobia verso i semi di anguria, che porta moltissime persone a eliminarli dalle fette di angurie con una perizia maniacale. Alcuni credono addirittura che i semi, se ingeriti, possano arrecare danni alla nostra salute. La verità è tutt’altro che questa. Chi scarta i semi dell’anguria non sa che con questi 2 consigli possiamo riutilizzarli in cucina e sfruttare tutte le loro incredibili qualità benefiche. Infatti i semi di anguria sono un alimento a tutti gli effetti. Per merito della loro alta concentrazione di nutrienti sono sfruttatissimi in alcune cucine, come quella asiatica, per arricchire i piatti con vitamine e sali minerali. Vediamo nello specifico come possiamo riusarli.

I semi di cocomero sono concentrati di vitamine, magnesio, ferro, proteine e Omega 6 (un grasso insatura che favorisce l’abbassamento del colesterolo LDL). Si ritiene abbiano anche un effetto lassativo e di regolatore dell’intestino pigro. Per questo è bene non scartarli. Ma se proprio non riusciamo a mandarli giù con la fetta di anguria possiamo conservarli e sfruttarli in un secondo momento.

Il primo modo per riutilizzare in cucina i semi di anguria è tostarli. Disponiamoli su una teglia con olio e sale e inforniamoli per 15 minuti a 180 gradi. Una volta pronti, possiamo usarli come useremmo altri tipi di semi (come quelli di lino o di girasole). Possiamo aggiungerli alle insalate o mischiarli al muesli per la prima colazione.

Il secondo modo per beneficiare di tutti i preziosi nutrienti dei semi d’anguria è farne un infuso. Frulliamo tre o quattro cucchiaini di semi, dopodiché mettiamoli in un pentolino con un litro e mezzo d’acqua bollente per un quarto d’ora circa. Il risultato è una deliziosa tisana che preserva tutte le qualità benefiche dei semi.

