La cucina ci permette di scoprire piatti nuovi e di metterci in gioco. Che sia un nuovo piatto da proporre ai nostri ospiti o da gustare al ristorante, siamo sempre decisi ad imparare nuove ricette.

Cucinare ci viene naturale e sappiamo come utilizzare al meglio i nostri ingredienti.

Ma a volte non sappiamo più come stupire i nostri invitati e questo ci dispiace. Come rimediare?

Non temiamo perché grazie a questo articolo scopriremo la vera ricetta di un sugo gustoso che renderà unica la nostra pasta.

Leggiamola insieme.

In pochi la conoscono ma è questa la ricetta giusta per il sugo sfizioso e originale che sta facendo impazzire tutti

C’è un piatto che accomuna tutti noi Italiani e che ci ha fatto conoscere nel mondo. La pasta.

Che sia al pesto, in bianco o fredda sappiamo sempre come gustarla al meglio.

Se però vogliamo stravolgere i nostri ospiti con un’esperienza unica e irripetibile dovremo cercare solo 3 ingredienti.

La panna, il tonno al naturale e le cipolle. In pochi la conoscono ma è questa la ricetta giusta per il sugo sfizioso e originale che sta facendo impazzire tutti.

Ci basterà preparare a parte una pentola in cui fare soffriggere le nostre cipolle. Andremo poi a versare il tonno in scatola e concluderemo il tutto con la panna da cucina.

Una volta scolata la pasta la potremo condire con questo sugo ed aggiungere un pizzico di pepe.

Questa semplice quanto unica ricetta ci assicurerà un successo garantito che stupirà dolcemente i nostri ospiti.

Ci chiederanno subito il bis e noi saremo sicuri di aver fatto scoprire loro un piatto unico nel suo genere.

Utilizziamo le cipolle di Tropea

Se vogliamo dar maggior colore al nostro piatto, sostituiamo le cipolle dorate con quelle di Tropea.

Oltre ad aumentare il sapore di questo delizioso sugo, daranno la giusta sfumatura al nostro piatto.

Essendo un sugo molto consistente, si consiglia di servirlo come piatto unico. I nostri invitati non riusciranno a gustarlo appieno se prepareremo un pasto da più portate.

Adesso che sappiamo come stupire i nostri ospiti, non ci resta che proporre questo sugo il prima possibile.

