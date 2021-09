Capita a tutti di esagerare con gli alcolici, magari durante qualche festeggiamento o una serata tra amici. E in questi casi le conseguenze si vivono tutte il giorno dopo. Mal di testa, nausea, sensazione di stordimento sono solo alcuni dei sintomi che manifesta chi ha a che fare con i postumi della sbronza. Se abbiamo tutta la giornata libera a disposizione possiamo anche decidere di rimanere a letto e di aspettare semplicemente che i sintomi passino da soli. Ma se abbiamo qualche impegno o, peggio, studio o lavoro le cose si fanno un po’ più complicate. Dunque, ecco come affrontare i postumi della sbornia con questi efficaci trucchetti.

La prima cosa che facciamo il giorno dopo, infatti, è andare a cercare dei rimedi per ridurre i sintomi del dopo sbronza. Purtroppo, la delusione arriva subito: non esiste una vera e propria cura per il dopo sbornia (se non quella di bere con moderazione), i sintomi dipendono da persona a persona e soprattutto dalla tipologia di alcool che si beve. Ci sono, però, dei rimedi efficaci che possono aiutarci a ridurre i sintomi della sbornia e permetterci di affrontare la giornata un po’ meglio. Andiamo a capire quali sono.

Ecco come affrontare i postumi della sbornia con questi efficaci trucchetti

Bere molta acqua: ormai lo sanno tutti. L’alcool disidrata l’organismo a causa della sua azione diuretica. Sarebbe meglio, perciò, alternare al consumo di alcolici un bicchiere d’acqua. In questo modo eviteremo di disidratare il nostro organismo ed eviteremo di soffrire ancora di più i postumi della sbronza il giorno dopo. Se non lo abbiamo fatto la sera prima possiamo provare a correre ai ripari il giorno dopo e bere tanta acqua anche il giorno dopo. Una volta che l’organismo sarà reidratato sentiremo un po’ meno mal di testa e spossatezza.

Mangiare: è bene sempre mangiare prima di bere, mai bere a stomaco vuoto. Non solo perché così riduciamo i sintomi del dopo sbronza, ma anche perché bere a stomaco pieno riduce i danni al nostro organismo. Se ormai il danno è fatto ci sono tantissimi cibi che possiamo mangiare il giorno dopo per alleviare i sintomi della sbronza.

Negli Stati Uniti si beve il “Prairie Oyster”, un mix di uova crude, salsa Worcestershire, succo di pomodoro e pepe nero. In Francia, invece, si mangia la zuppa di cipolle, in Germania si affronta il tutto con un’altra birra (la Konterbier, la birra del giorno dopo).

In Italia si mangiano carboidrati: pizza, pasta, tutto ciò che è in grado di assorbire l’alcool. Ma attenzione a bere caffè: potrebbe disidratare ancora di più il nostro organismo e irritare lo stomaco. Se proprio non ne possiamo fare a meno meglio il caffè americano, più diluito e meno aggressivo.

Bere con moderazione: l’unica vera cura contro il dopo sbronza è questa. Impariamo a conoscere i nostri limiti, impariamo a capire quando il nostro corpo ci dice basta e soprattutto impariamo a divertirci anche senza bere.

