Se spostando qualche mobile abbiamo graffiato il parquet e vogliamo rimediare al danno, dobbiamo stabilire se è possibile farlo da soli oppure se dobbiamo farci aiutare. Ma se i graffi sono profondi è necessario chiamare una ditta specializzata per un lavoro professionale. Se i danni sono superficiali, possiamo farlo tornare lucido e pulito grazie ad alcuni prodotti naturali che si trovano in commercio.

Il parquet è un tipo di pavimento delicato ed è necessario fare attenzione quando lo trattiamo con prodotti molto forti.

Un rimedio per i graffi

Prima di intervenire è necessario pulire la superficie graffiata con un prodotto ad hoc. Solo in seguito possiamo utilizzare la carta vetrata per rimuovere le impurità del graffio e appiattirlo. Per farlo seguiamo le linee del legno e agiamo senza forzare.

I prodotti naturali hanno molte proprietà e non sono dannosi per la nostra salute.

In realtà, graffi e ammaccature rendono il parquet meno speciale ma esistono alcuni prodotti sicuri per la nostra salute che lo faranno tornare come nuovo.

L’olio di vaselina per esempio è ricco di minerali che sono nutrienti per il legno. Quando utilizziamo l’olio di vaselina il trattamento della parte graffiata deve avvenire tramite un panno di cotone e una quantità minima di olio. Gli oli minerali non hanno odori sgradevoli come quelli vegetali. Questo è un fattore importante perché per ottenere risultati è necessario ripetere il trattamento più volte a intervalli di tempo. Il fatto che non si creino cattivi odori non è un fattore da trascurare.

Gli oli minerali, detti enologici, si trovano in commercio a prezzi abbordabili, per esempio ci sono confezioni da 1 litro a 10 euro. Non è tanto se si pensa che la qualità del trattamento dura anche con il passare del tempo.

Come i pavimenti in massello, anche quelli in parquet possono essere trattati con la cera d’api.

La cera garantisce una lucentezza naturale. I pavimenti lucidati con la cera si ripuliscono più facilmente. Inoltre non contiene elementi potenzialmente nocivi.

In commercio esistono degli stick di cera con cui coprire il graffio e rendere la superficie uniforme. Quando compriamo questi prodotti assicuriamoci che il colore sia corrispondente a quello del parquet. Ne esistono diverse tonalità e i tipi di parquet sono tanti, trovare la corrispondenza non è così scontato come si potrebbe credere.

Anche la gommalacca è una resina naturale che permette interventi di qualità. In caso di graffi, la gommalacca in tampone permette di coprire la parte danneggiata dopo l’utilizzo della carta vetrata.

Il fondo turapori per parquet è un prodotto riempitivo e si può utilizzare quando abbiamo deciso di trattare il pavimento con la vernice. Solitamente la vernice si utilizza quando i danni sono diffusi e il pavimento appare invecchiato in larga misura. I prodotti turapori rendono la superficie liscia e solitamente valorizzano il risultato che si ottiene con le vernici trasparenti sia lucide che satinate.